Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola, qui appartient à Lenovo, a utilisé la plateforme sociale chinoise Weibo pour présenter ses prochains smartphones, dont un téléphone pliable Snapdragon 8+ Gen 1 et un autre appareil équipé d'un énorme appareil photo de 200 mégapixels. Le lancement de ce second appareil est prévu dès cet été.

Comme l'a noté 9to5Google, l'appareil photo de 200 mégapixels de Motorola porte le nom de code Frontier. Destiné à être un téléphone phare, il a fait l'objet de plusieurs fuites ces derniers mois, révélant des spécifications et des caractéristiques. Aujourd'hui, Microsoft confirme son existence via un post sur Weibo. Bien que le teaser ne mentionne pas le nom officiel du téléphone, il révèle que la date de lancement est prévue pour juillet. Pocket-lint vous tiendra au courant de la date exacte dès qu'elle sera annoncée.

Motorola utiliserait le capteur ISOCELL HP1 de Samsung. Annoncé à l'automne dernier, il peut non seulement prendre en charge l'enregistrement vidéo 8K, mais avec autant de pixels, il ouvrira la porte à une gamme dynamique élevée améliorée (HDR) et à diverses possibilités de regroupement de pixels (16 en 1 donnant des résultats de 12,5 mégapixels par défaut).

Les deux autres appareils photo à l'arrière seraient un ultra-large de 50 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels. La photographie sera le principal centre d'intérêt du Frontier, semble-t-il. Les précédentes rumeurs font également état d'un écran POLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. On prétend également que le téléphone fonctionnera avec un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

N'oubliez pas que Samsung devrait également présenter son propre téléphone avec un appareil photo de 200 mégapixels. Il n'arrivera pas avant l'année prochaine, selon les rapports.

Écrit par Maggie Tillman.