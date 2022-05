Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola a teasé un nouveau téléphone fonctionnant avec le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 récemment annoncé par Qualcomm, et il semble qu'elle pourrait avoir pris en compte les critiques sur le choix de son processeur pour sa prochaine version du smartphone flexible Razr.

Dans son teaser - partagé sur Weibo par son directeur général - l'affiche comporte un message simple " Hello Moto, hello Snapdragon 8+ ", avec ce qui ressemble à la silhouette d'un smartphone pliable en dessous.

Avec ses itérations les plus récentes du Razr, Motorola s'est attiré de justes critiques sur sa décision d'utiliser des processeurs de milieu de gamme.

L'actuel Razr 5G est propulsé par le Snapdragon 765, par exemple, qui, bien qu'il s'agisse d'un très bon chipset, n'atteint pas les niveaux de vitesse et de performance offerts par la série 8.

C'est un domaine dans lequel Samsung a été plus compétitif, avec son Galaxy Z Flip 3 utilisant les processeurs les plus puissants disponibles au moment du lancement. Et cela dans un téléphone qui coûtait moins cher au lancement que le Razr 5G, qui était sous alimenté.

Il semble maintenant que Motorola soit prêt à s'attaquer sérieusement au Flip et souhaite proposer un téléphone plus compétitif.

Quant aux autres détails, rien n'est encore confirmé, mais les rumeurs ont suggéré que le Razr 3 sera livré avec des écrans plus grands - à l'intérieur et sur la couverture - ainsi que jusqu'à 512 Go de stockage.

De toute évidence, Motorola s'engage à fond dans le prochain appareil pliable, ce qui en fait un appareil très intéressant pour 2022. Espérons que les rumeurs se révèlent vraies.

Écrit par Cam Bunton.