Le Motorola Razr 3 aura des écrans plus grands, à l'intérieur comme à l'extérieur.

(Pocket-lint) - Suite à la récente fuite d'images du prochain Motorola Razr, les spéculations vont bon train sur le prochain téléphone pliable.

Evan Blass et 91Mobiles ont suggéré de nombreuses spécifications que nous pouvons nous attendre à voir sur l'appareil, mais il n'y avait aucune mention de la taille de l'écran.

Aujourd'hui, Ross Young, un analyste réputé de l'industrie des écrans, a pris la parole sur Twitter pour partager ses connaissances d'initié.

Depuis que l'image du prochain Motorola Razr a fuité, je peux dire qu'il aura un écran pliable de 6,7 pouces au lieu des 6,2 pouces du Razr 5G. Il sera fabriqué par China Star. L' écran de couverture passera de 2,7" à ~3" - Ross Young (@DSCCRoss) 13 mai 2022

Young dit que nous pouvons nous attendre à ce que les deux écrans sur le Razr augmentent en taille, avec l'écran interne maintenant réglé pour correspondre à celui trouvé sur le Samsung Galaxy Z Flip 3.

L'un des changements les plus immédiatement apparents sur le nouveau Razr est qu'il ne présente plus le menton emblématique à la base du téléphone. Cela nous amène à nous demander si la nouvelle version conservera une empreinte similaire, en utilisant cette fois tout l'espace disponible pour accueillir un écran plus grand.

Au fur et à mesure que nous en apprenons davantage sur le nouveau Razr, il ressemble de plus en plus au Galaxy Z Flip 3. Compte tenu de la popularité du téléphone flippable de Samsung, Motorola pourrait faire un choix judicieux, même s'il perdra certainement une partie de son charme rétro.

Les internes devraient également connaître des changements substantiels, nous attendons un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le Motorola Razr 3 devrait être commercialisé en Chine en juillet ou en août, avec une sortie mondiale par la suite.

Écrit par Luke Baker.