Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola a été parmi les premiers grands fabricants à lancer un smartphone pliable avec un écran flexible, en exploitant la nostalgie autour de l'un de ses téléphones les plus emblématiques et les plus populaires : le RAZR.

La troisième génération du RAZR devrait bientôt débarquer - selon de récentes rumeurs - mais il pourrait être rejoint par un type de téléphone très différent à un moment donné dans le futur.

Un rapport récent affirme que Moto développe un smartphone enroulable, dont le nom de code est Felix. Il prendrait une forme similaire à l'Oppo X 2021, qui dispose d'un écran flexible qui s'enroule à partir de l'un des bords afin de s'étendre à une plus grande taille.

L'information provient d'Evan Blass - un leaker historiquement fiable - dans un article de 91Mobiles, qui affirme que ce téléphone est dans les toutes premières phases de développement, mais que la société n'a même pas encore de prototype matériel fonctionnel.

Meilleur smartphone 2022 : Nous testons, évaluons et classons les meilleurs téléphones mobiles disponibles à l'achat. Par Chris Hall · 9 Peut 2022

Cela signifie probablement que le lancement n'est pas pour tout de suite. En fait, le rapport affirme qu'il serait surprenant que le téléphone soit lancé dans les 12 prochains mois. Il faudra probablement attendre un certain temps, et Motorola pourrait abandonner ses plans entre-temps.

Si c'est vrai, et que le téléphone arrive sur le marché, cela pourrait être la preuve que l'idée d'Oppo d'un écran extensible, plutôt qu'un écran pliable, a du poids.

D'après notre bref passage avec le modèle d'Oppo, il est clair qu'il s'agit d'une alternative viable aux appareils qui se plient en un seul point. Et si un autre fabricant monte à bord, cela ne peut que contribuer à en faire une réalité sur le marché grand public, plutôt qu'un simple concept.

Écrit par Cam Bunton.