Serait-ce notre premier aperçu du Motorola Razr 3 ?

(Pocket-lint) - Une paire d'images a fait surface, montrant ce qui ressemble au prochain téléphone Motorola Razr. Les images proviennent d'Evan Blass, un divulgateur souvent fiable, à 91Mobiles.

Le nom de code de l'appareil est Maven, et le plus remarquable est qu'il comporte deux caméras à l'arrière, alors que le Razr 2020 n'avait qu'un seul objectif.

Ces caméras sont censées être un capteur principal de 50MP f1.8 et un capteur auxiliaire de 13MP pour la photographie grand-angle et macro.

Avec l'appareil fermé, nous pouvons voir que le menton allongé n'est plus présent, ce qui donne un appareil de forme plus carrée.

Cela signifie également que le design s'écarte désormais assez nettement du Razr original, dont les modèles 2019 et 2020 se sont inspirés.

Le capteur d'empreintes digitales a été déplacé une fois de plus, il se trouvait sur le menton extérieur sur le modèle 2019, puis à l'arrière de l'appareil sur le Razr 2020, maintenant il fera partie du bouton d'alimentation à la place. C'est un changement bienvenu dans notre livre, car aucun des placements précédents ne semblait très naturel à l'utilisation.

L'écran intérieur pliable est censé être un écran FHD+ avec une caméra selfie de 32MP.

Selon Blass, Motorola prévoyait initialement deux variantes du prochain Razr, l'une avec le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et l'autre avec une version " Plus " du SOC.

Cependant, en raison de retards dans la fabrication de ce dernier chipset, on ne sait pas comment Motorola prévoit de procéder.

Il y aura une variété de configurations disponibles, avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage interne.

Il est dit qu'il sera disponible en noir et en bleu et sera lancé en Chine vers la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août, la sortie mondiale suivra peu après.

Écrit par Luke Baker.