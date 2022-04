Motorola annonce le Edge 30, son dernier téléphone de milieu de gamme

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola a annoncé le Edge 30, son dernier téléphone de milieu de gamme, qui se distingue par le fait qu'il s'agit du téléphone 5G le plus fin jamais commercialisé.

À en juger par ce seul aspect, le téléphone est certainement assez joli, bien qu'un peu générique à l'arrière - il dispose de trois caméras avec un objectif ultra-large et une caméra selfie de 32 Mpx à l'avant du téléphone qui devrait permettre de prendre des selfies nets.

Il peut également filmer des séquences HDR10, pour une amélioration de la façon dont il gère les couleurs, et ces séquences seront superbes sur son écran, qui peut rendre HDR10+. Il s'agit d'un panneau OLED de 6,5 pouces avec des taux de rafraîchissement de pointe de 144 Hz, bien que Motorola ait un système variable pour espérer économiser de la batterie en utilisant des taux plus faibles lorsque vous n'en avez pas besoin.

Le chipset au cœur du téléphone est le Snapdragon 778G+, permettant ce que nous espérons être des performances très décentes pour un téléphone de milieu de gamme, et avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sur le modèle de base (passant à 256 Go), tout devrait être agréable et réactif.

Une batterie de 4020mAh devrait offrir une autonomie qui s'étend jusqu'à une deuxième journée, selon Motorola, bien que nous ne sachions pas exactement jusqu'où. La recharge rapide vous permettra de faire le plein d'énergie rapidement.

Le téléphone arrive sur les marchés de l'UE au prix de 449,99 € ou 379,99 £, un prix d'entrée très similaire à celui du Edge 20, un téléphone qui nous a fait une très forte impression lors de son examen en 2021. Il arrivera également sur le continent américain, à une date ultérieure.

squirrel_widget_6788619

Meilleur smartphone 2022 : Nous testons, évaluons et classons les meilleurs téléphones mobiles disponibles à l'achat. Par Chris Hall · 27 Avril 2022

Écrit par Max Freeman-Mills.