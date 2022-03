Fuite de la référence Moto Edge 30, révèle les spécifications clés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ayant déjà lancé le modèle « Pro » de sa gamme Edge 30 début mars, il semble que Motorola soit sur le point de lancer un modèle moins puissant. Au moins, c'est si une liste de référence supposée divulguée est quelque chose à faire.

Dans cette référence divulguée, le téléphone se révèle avoir Android 12 chargé hors de la boîte, ainsi que le puissant processeur Snapdragon 778G de milieu de gamme.

Ce processeur est composé de huit cœurs, un cœur « principal » de 2,5 GHz, ainsi que trois cœurs puissants de 2,2 GHz et quatre cœurs légèrement moins puissants de 1,8 GHz. Il est associé à une unité de traitement graphique Adreno 642L et à 8 Go de RAM.

Pas grand-chose d'autre n'est révélé dans une liste de référence et - comme pour toute fuite supposée de Geekbench - cela vaut également la peine d'être abordé avec un peu de cynisme, car ce n'est pas la source la plus fiable, à moins qu'elle ne soit révélée à côté de fuites plus crédibles comme des photographies. D'autant plus qu'aucun lien direct vers le résultat du benchmark n'est fourni par le rapport d'origine.

L'Edge 30 succède à l'Edge 20 , lui-même propulsé par le processeur Snapdragon 778, et lancé au second semestre 2021.

Si la fuite est exacte, il semblerait que l'Edge 30 ne représente pas beaucoup d'écart par rapport à son prédécesseur, qui est de nos jours un moyen populaire de mettre à jour les files d'attente téléphoniques.

Nous avons vu un nombre croissant de fabricants mettre à jour leurs gammes de téléphones avec des modifications mineures des spécifications deux fois par an, quel que soit l'endroit où ces appareils se trouvent dans la chaîne alimentaire. Il ne serait alors pas si surprenant que cette fuite du Moto Edge 30 se révèle exacte.

Écrit par Cam Bunton.