Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola, propriété de Lenovo, a sorti pour la première fois le smartphone Moto G Stylus il y a deux ans, spécifiquement pour rivaliser avec la série Samsung Galaxy Note à un prix beaucoup plus abordable. Maintenant, la société présente le Moto Edge Plus comme son dernier téléphone à stylet. Cela fonctionne avec le Smart Stylus de Motorola , mais il y a quelques mises en garde.

À partir de 1 000 $ aux États-Unis (ou 900 $ avec une remise à durée limitée), le Moto Edge Plus offre une prise en charge native du stylet. Si vous souhaitez l'utiliser avec le stylet intelligent de Moto, il s'agit d'un supplément optionnel fourni avec une couverture folio. Moto Edge Plus n'a pas non plus de stockage de stylet intégré - donc, pour recharger le stylet, vous utilisez la charge sans fil inversée de 5 watts du téléphone.



L'Edge Plus exécute la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm , arbore un écran OLED de 6,7 pouces 2400 x 1080 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et offre une charge sans fil Qi de 15 watts et deux haut-parleurs stéréo avec prise en charge de Dolby Atmos. Le modèle de base contient 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4 800 mAh. Si vous voulez plus de capacité, vous pouvez obtenir le téléphone avec jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Motorola s'est également engagé à fournir deux ans de mises à niveau du système d'exploitation Android et trois ans de mises à jour de sécurité bimensuelles.

Pour les appareils photo, le Moto Edge Plus dispose d'un appareil photo principal de 50 mégapixels et d'un appareil photo ultra-large de 50 mégapixels pouvant faire de la macrophotographie. La troisième caméra arrière n'est qu'un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Mais il y a un appareil photo selfie de 60 mégapixels sur le combiné. Les caméras arrière du téléphone peuvent également être utilisées comme webcams lors d'appels vidéo lorsqu'elles sont connectées à un PC à proximité.

Motorola affirme que l'Edge Plus est le premier téléphone à prendre en charge la plate-forme Snapdragon Spaces VR de Qualcomm lorsqu'il est associé aux lunettes intelligentes A3 Think Reality de Lenovo . Le téléphone prend également en charge la plate-forme Ready For de Motorola, qui permet au téléphone de se connecter à un téléviseur ou à un moniteur à proximité pour fournir une interface utilisateur de type bureau, tout comme le mode Dex de Samsung.

Il dispose également de la plate-forme de sécurité Thinkshield pour protéger les données sensibles.

Motorola a déclaré que l'Edge Plus serait bientôt disponible, mais il n'a pas annoncé de date de sortie exacte. Le téléphone sera vendu déverrouillé auprès de Motorola et de certains magasins et opérateurs américains.

Écrit par Maggie Tillman.