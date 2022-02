Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola a mis à jour le Moto G Stylus , son téléphone à stylet économique, pour la nouvelle année.

Le nouveau modèle 2022 coûte toujours 299 $ aux États-Unis, mais il offre quelques mises à niveau par rapport au modèle précédent, notamment une matrice à trois caméras améliorée, une batterie plus grande de 45000 mAh et un taux de rafraîchissement plus rapide de 90 Hz.

Le stylet Moto G 2022 conserve l'écran de 6,8 pouces, mais au lieu d'une caméra perforée dans le coin de l'écran, il est centré. Les autres caractéristiques comprennent un stylet qui peut être rangé à l'intérieur du téléphone, une prise casque 3,5 mm, 128 Go de stockage, 6 Go de RAM et Android 11 prêt à l'emploi. En termes de puissance de traitement, Motorola a remplacé la puce Snapdragon 678 du modèle de l'année dernière par un MediaTek Helio G88. Ajoutez tout cela et le Moto G Stylus est une alternative convaincante et moins chère à l'ancienne série Note (et bientôt S22 Ultra ) de Samsung.

Enfin, à propos de cette matrice de caméras : la caméra arrière est passée d'un objectif de 48 mégapixels à un capteur de 50 mégapixels, et elle est associée à un objectif ultra-large/macro de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l'avant, il y a un appareil photo selfie de 16 mégapixels - le même que celui du Moto G Stylus de l'année dernière.

Si cela vous intéresse, le Moto G Stylus 2022 sera disponible en tant que smartphone déverrouillé chez Motorola , Walmart, Amazon et Best Buy pour 299,99 $. Les précommandes débutent le jeudi 3 février 2022.

Écrit par Maggie Tillman.