Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain téléphone présumé de Motorola a fait l'objet de nombreuses fuites ces derniers temps, notamment des rendus et des images. Nous avons maintenant une nouvelle image de la programmation qui la montre sous tous les angles.

Actuellement surnommé le "Moto G Stylus 2022", le téléphone ressemble à son prédécesseur (appeléMoto G Pro au Royaume-Uni).

Il porte également le nom de code Motorola Milan et on prétend qu'une annonce de lancement sera bientôt faite.

91Mobiles a publié la dernière image de ce qui ressemble à des rendus de presse, qui montre un système à trois caméras à l'arrière et une encoche perforée à l'avant.

Le site affirme également qu'il sera disponible dans les couleurs or et noir, avec un écran F HD + 90 Hz de 6,58 pouces susceptible d'être LCD.

Ce ne sera pas le plus puissant du marché, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 480 Plus et 6 Go de RAM. Le stockage interne pourrait bien être de 128 Go hors de la boîte.

Une batterie de 4 500 mAh ferait le show.

Le système de caméra est censé être doté d'une caméra principale de 50 mégapixels, mais avec une technologie à quatre pixels.

Selon toute vraisemblance, il sera annoncé dans le cadre du Mobile World Congress à Barcelone en mars. Le salon annuel se poursuit actuellement, malgré la propagation rapide de la variante Omicron Covid en Europe centrale.

Écrit par Rik Henderson.