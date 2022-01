Motorola Razr 3 pourrait fonctionner sur Snapdragon 8 Gen 1

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le relancement du Motorola Razr en tant que smartphone à écran tactile pliable a été amusant à regarder, mais sa deuxième itération, bien que bien améliorée, a été éclipsée par le Galaxy Z Flip 3 de Samsung, qui apporte simplement des spécifications plus robustes à la table.

Nous avons entendu dire qu'il y aura effectivement une troisième version du nouveau Motorola Razr , que vous imaginez devrait être lancé cette année, grâce à des fuites de Lenovo, mais maintenant une nouvelle indication est venue qu'il fonctionnera sur le Snapdragon 8 Génération 1.

C'est une grande nouvelle, et très prometteuse, car les Razrs précédents n'ont pas été livrés avec ce que vous appelleriez des chipsets "phares", c'est donc un signe immédiat que la troisième version du téléphone pourrait être capable de résister rivaliser avec ses concurrents au moins en ce qui concerne les performances.

Un autre ajout apparent sera au moins une version du téléphone qui prend en charge l'ultra large bande pour un plus large éventail d'applications possibles, ce qui est également un bon look pour un téléphone dont le prix est sûr d'être assez cher, basé sur son dernier deux sorties.

Les informations proviennent de XDA-Developers, et il y a aussi plus. Le téléphone abandonnera apparemment son encoche importante au profit d'une caméra selfie perforée en haut de l'écran principal, qui sera elle-même probablement capable d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il peut également y avoir quelques versions disponibles du Razr 3, car la même source a indiqué qu'il viendra avec 6, 8 ou 12 Go de RAM et 128 Go, 256 Go ou 512 Go d'espace de stockage. Tout cela indique un investissement accru de Motorola dans le succès du téléphone, nous sommes donc impatients de voir à quoi il ressemble lorsque des nouvelles officielles seront publiées à son sujet.

