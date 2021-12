Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola, propriété de Lenovo, développe apparemment un Motorola Razr de troisième génération.

En 2019, la société a ressuscité son populaire téléphone à clapet sous la forme d'un smartphone pliable à part entière . En 2020, Motorola a introduit un modèle 5G. Aujourd'hui, Motorola travaille sur un Motorola Razr 3, comme l'a confirmé un cadre de Lenovo, Chen Jin, sur la plate-forme de médias sociaux chinoise Weibo .

Android Authority a d' abord remarqué le message de l'exécutif et en a partagé une version traduite automatiquement. Voici un extrait de cette traduction :

"J'espère que nous ne bave pas, mais faisons plus, y compris préparer silencieusement le téléphone portable à écran pliant Razr de troisième génération : une puissance de calcul plus avancée, une meilleure interface homme-machine, et bien sûr, il y a une apparence plus atmosphérique. Ce produit , nous faisons notre part, seront les premiers à être cotés sur le marché chinois !"

Le site a utilisé la fonction de traduction intégrée de Google Chrome pour traduire les citations, il y a donc évidemment des erreurs. Néanmoins, il semble qu'un nouveau Razr soit en préparation. Il sera intéressant de voir à quoi ressemble une meilleure interface homme-machine et une meilleure apparence atmosphérique.

Espérons qu'il arrivera aux États-Unis et au Royaume-Uni lors de son lancement, cependant, comme Jin l'a noté, il sera d'abord mis en vente en Chine.

