(Pocket-lint) - Comme prévu, le dernier téléphone phare de Motorola et potentiellement le premier du marché équipé du nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm sera lancé en Chine ce jeudi 9 décembre .

Nous savons maintenant de quel appareil il sagira, cependant.

Le Moto Edge X30 arrivera dabord en Chine, selon un article du compte officiel Motorola Weibo. Il a également révélé quelques spécifications clés avant le lancement.

Il serait livré avec un écran FHD+ OLED de 6,67 pouces, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et des capacités HDR10.

Il y a une double caméra à larrière, avec deux capteurs de 50 mégapixels - lun standard, lautre avec zoom périscope. Un capteur encore plus grand de 60 mégapixels pilote la caméra frontale.

Cela a été révélé dans une affiche marketing à la fin de lévénement de dévoilement chinois. Un autre montre une charge rapide de 68 W et une batterie de 5 000 mAh.

91Mobiles ajoute également que le téléphone est livré avec une quantité décente de RAM - 16 Go, en fait. Et, il arborera jusquà 512 Go de stockage interne.

Selon Motorola, alors quil sera officiellement annoncé jeudi, le Moto Edge X30 sera disponible à partir du 15 décembre dans le pays. Il ny a pas encore de mot sur un prix possible.

Il est plus que probable que le combiné, ou une variante, se rendra ensuite dans dautres régions du monde en 2022.