(Pocket-lint) - Avec lamélioration constante des plates-formes de système sur puce (SoC), loption pour les caméras de plus hautes spécifications devient une réalité croissante pour les appareils phares. Samsung fabrique un capteur de 200 mégapixels, que nous connaissons déjà, mais il napparaîtrait apparemment pas pour la première fois dans un combiné Samsung.

Non, cette distinction ira probablement à Motorola ou Xiaomi en premier, selon le célèbre leaker Ice Universe, qui a déclaré ce qui suit sur Twitter :

Lappareil photo 200MP sera dabord adopté par Moto, puis par Xiaomi au second semestre de lannée prochaine, et dici 2023, Samsung adoptera 200MP. – Univers de glace (@UniverseIce) 24 novembre 2021

Une partie de cette course sera due à la mise en place de nouveaux SoC. Nous avons déjà eu la révélation du Dimensity 9000 de MediaTek , qui peut prendre en charge des résolutions jusquà 320 mégapixels, tandis que Qualcomm devrait dévoiler sa plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 au cours de la première semaine de décembre . Samsung utilisera probablement une division de ce dernier, ainsi que sa propre plate-forme Exynos pour ses versions de téléphones sur les territoires coréen et asiatique.

Précisément quel appareil sera le premier à se vanter dun appareil photo de 200 mégapixels est à débattre. Xiaomi a tendance à sortir rapidement des blocs fin décembre, il est donc toujours possible que le 12 Ultra abrite ce capteur (bien que nous pensons que cest peu probable à ce stade, car cest tout simplement trop tôt). Position de Moto : il faudrait que ce soit du haut de gamme, donc un nouveau combiné Edge phare au milieu de 2022 peut-être ?

Lautre question est « pourquoi un capteur de 200 MP de toute façon ? ». Eh bien, il sagit moins de la résolution totale que du potentiel de ce que plus de pixels peuvent offrir. Le capteur Samsung, nommé ISOCELL HP1 , peut non seulement gérer lenregistrement vidéo 8K, mais avec autant de pixels, il ouvrira la porte à une plage dynamique élevée (HDR) améliorée et à diverses possibilités de regroupement de pixels (16-en-1 offrant des résultats de 12,5 mégapixels par défaut).

Il est de plus en plus probable que nous verrons ce nouveau capteur dans un prototype dappareil au Snapdragon Tech Summit de Qualcomm . Plus dinformations début décembre sont notre meilleure estimation.

