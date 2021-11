Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola na jamais hésité à lancer plusieurs combinés dans une gamme présentant des spécifications très similaires. Pour 2021, ce nest pas différent. Malgré la promesse dune simplification de sa série - avec un positionnement "plus grand nombre signifie plus de fonctionnalités" - il y a quatre nouveaux combinés bas de gamme de la série G à venir à la fin de 2021 : le G31, G41, G51 5G et G71 5G.

Sans oublier le cinquième produit haut de gamme, le G200 . Ouf.

Cependant, tous ces combinés moins performants narriveront pas dans tous les territoires. Mis à part le G200 de haut niveau, seul le G31 de bas de gamme arrivera sur les côtes britanniques, par exemple, les autres étant plutôt ciblés pour des lancements européens dans différentes régions.

Même ainsi, la présence du G31 est quelque peu particulière, car il arrive neuf mois seulement après le lancement du G30 . Alors en quoi est-ce différent ? En résumé : le G31 abandonne Qualcomm pour un chipset MediaTek Helio G85 et bascule la disposition principale de la caméra sur un capteur de 50 mégapixels.

Lutilisation de ce capteur 50MP est un élément essentiel dans bon nombre de ces nouveaux combinés, les G71 5G et G51 5G lutilisant également dans leurs configurations, aux côtés dun capteur de profondeur et dun ultra-large (avec vision macro intégrée pour les gros plans).

Voici une brève description de la différence entre les quatre combinés :

Caméras : principale 50 MP, capteur de profondeur et ultra-large (G71, G51, G31), principale 48 MP avec stabilisation optique (G41 uniquement)

Processeur : Snapdragon 695 (G71), Snapdragon 480 Pro 5G (G51), MediaTek Helio G85 (G31 et G41)

Écran : ACL Full HD 6,8 pouces 120 Hz (G51), OLED Full HD 6,4 pouces 60 Hz (G71, G41, G31)

Capacité de la batterie de 5 000 mAh (G71, G51, G41, G31)

Alors voilà, les combinés de la série Moto G ne manquent pas. Au moins, la suppression des extensions de nom - telles que « Puissance », « Style », etc. - appartient désormais clairement au passé, que vous aimiez ou non la convention des nombres.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 18 Novembre 2021