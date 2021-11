Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au début de 2021, Motorola a réorganisé sa gamme de séries G , lidée que les appareils avec un plus grand nombre offriraient les plus grandes fonctionnalités. Et maintenant, avant la sortie de 2021, la société basée à Chicago lance son modèle haut de gamme de la série G : le Moto G200.

Ce combiné, qui est la prochaine étape de lévolution par rapport au G100 précédent , apporte le processeur Qualcomm Snapdragon 888 de premier plan dans cette gamme de prix moyen, tout en faisant progresser la conception, en augmentant la mise de lappareil photo et en supprimant le pas-beaucoup- jai adoré larrangement de la double caméra frontale.

Avec un prix européen de 449,99 €, le G200 représente la volonté de Motorola daffronter certains de ses concurrents à succès, tels que OnePlus , et de proposer davantage de spécifications phares sans le prix généralement phare.

La clé de cette spécification est le nouvel arrangement de la caméra. Un trio de lentilles à larrière sont chacune à moitié « enfoncées » dans le corps pour aider à annuler la saillie excessive, ce qui est un excellent détail de conception. Le capteur de profondeur et lultra-large de 13 mégapixels sont comparables à de nombreux combinés à lheure actuelle, mais cest lobjectif principal, à 108 mégapixels, qui retiendra le plus lattention. Ce vivaneau principal utilise une technique de traitement neuf-en-un pour fournir des résultats de 12 mégapixels.

Ailleurs, le G200 offre un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusquà 144 Hz. Ce qui, si cela vous semble familier, cest parce que cest le même panneau OLED que vous trouverez sur le Edge 20 de Motorola . Cest aussi là que les choses se compliquent un peu, car le G200 et lEdge 20 ont des spécifications très similaires - la principale différence est le processeur plus puissant de la série G, une plus grande capacité de batterie (à 5000mAh) et un prix demandé plus élevé.

Le chemin parcouru par la série Moto G, cependant, des combinés autrefois économiques aux appareils puissants à prix moyen tels que ce G200, cest une nouvelle ère pour la portée et donc le sens de cette gamme.