(Pocket-lint) - Motorola a lancé 312 Labs, une branche de son entreprise destinée à explorer de nouvelles technologies et innovations, dans le cadre de son investissement croissant en recherche et développement.

Cela peut sembler potentiellement insipide pour la personne ordinaire, mais ce que cela nous dit, cest que Motorola ne veut pas être laissé pour compte en ce qui concerne linnovation et les nouvelles idées en matière de téléphonie mobile. Cest quelque chose dont la société a été à lavant-garde dans le passé - il suffit de se souvenir du Moto Razr dorigine et de le réinventer 15 ans plus tard pour le voir.

« Motorola 312 Labs se concentre sur quelques domaines clés, notamment lécosystème connecté du futur, lévolution du métaverse, lexploration de facteurs de forme mobiles et de dispositifs portables nouveaux et uniques, lavancement des technologies daffichage et de RA & VR », lit-on dans le communiqué de presse officiel.

Le choix de cette déclaration pour nous est la partie «nouveaux facteurs de forme», nous donnant une indication que Motorola cherche à intensifier sa présence sur le marché des pliables et au-delà. Mais pas de la manière actuellement conventionnelle, peut-être, étant donné lutilisation du mot « unique ».

Bien sûr, il ny a rien de concret à ce stade. Motorola na pas dit "hey, regardez ce nouveau téléphone pliable omnidirectionnel". Et avec une telle concentration de lindustrie sur les futurs AR/VR/métaverse, peut-être que 312 Labs - qui est nommé ainsi en raison de son indicatif régional de Chicago - est plus un bras de R&D futurologue quune partie de lentreprise qui réalisera de nouveaux produits tangibles.

Nous devrons attendre et voir ce que Motorola a dans sa manche. Mais à la lumière de cette annonce, il ne reste pas silencieux sur le succès de son activité de smartphones grand public - il veut également être connu pour innover et affronter ses grands rivaux, tels que Samsung et ses succès en matière dappareils pliables.