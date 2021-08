Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola a présenté un autre téléphone abordable , et il fait son chemin vers le Royaume-Uni.

Appelé Moto G60 , il arrivera dans les magasins cette semaine pour 219,99 £ (environ 305 $) avec un écran Full HD + de 6,8 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Lautre caractéristique phare est une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge de 50 W. Il offre soi-disant 12 heures de puissance à partir dune charge de 12 minutes. Il dispose également dun chipset MediaTek Helio G95, de 4 Go ou 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage, dun slot microSD et dun bouton Google Assistant dédié.

Il arbore également un objectif quadruple. Il y a un principal de 64 mégapixels avec un capteur ultra-large de 8 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Alors, pourquoi les Moto G60 sont-elles si bon marché ? Eh bien, il ny a pas de 5G, et la RAM de départ de 4 Go est un peu un compromis.

Mais il inclut la plate-forme ThinkShield for Mobile de Moto , conçue pour offrir une expérience de sécurité premium. De plus, la plupart des téléphones avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz sont considérés comme premium, même sil sagit dappareils économiques. Il convient de noter que la série iPhone 12 noffre même pas 120 Hz.

Si cela vous intéresse, le Moto G60 est lancé dans les couleurs Iced Mint et Ink Blue. Aucun mot encore sur la disponibilité aux États-Unis.