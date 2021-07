Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Moto Edge est de retour pour sa deuxième génération – mais moins un écran à bord incurvé cette fois-ci – et disponible en trois versions : le Edge 20, le Edge 20 Pro haut de gamme et le Edge 20 Lite de moindre qualité.

La famille de trois pièces conserve une conception familière sur chacun des combinés, avec des fonctionnalités matérielles spécifiques aidant à séparer un combiné de lautre.

Tous les modèles Edge 20 disposent dun écran de 6,7 pouces, par exemple, sauf dans les modèles Edge 20 et Pro, il sagit de POLED (OLED en plastique), par rapport à lOLED en verre du Lite. Le Lite est également un panneau de 90 Hz, par rapport au maximum de 144 Hz des deux appareils de niveau supérieur.

Nous aimons la cohérence du look, bien que lépaisseur des appareils soit très différente : lEdge 20 est le plus mince du lot, avec moins de 7 mm, ce qui signifie quil a la plus petite capacité de batterie du lot (4 000 mAh) ; le Lite est plus épais, à 8,3 mm, mais augmente la capacité de la batterie de 25 % (à 5 000 mAh) ; le Pro, quant à lui, se situe au milieu de cette échelle (4 500 mAh).

Le vrai facteur de division entre les trois téléphones, cependant, est la disposition de leur appareil photo. Oui, tous proposent des caméras triples, tous disposent dun objectif principal de 108 mégapixels et dun grand angle (16MP dans le Edge 20 et le Pro, résolution inférieure dans le Lite), mais le différenciateur réside dans le zoom optique. LEdge 20 Pro dispose dune caméra périscope à zoom optique 5x ; lEdge 20 a un zoom optique 3x ; tandis que lEdge 20 Lite laisse tomber le zoom pour un capteur de profondeur.

Attendez-vous à ce que les trois combinés soient mis en vente vers la fin août dans une grande partie du monde (hors Amérique du Nord), sinon début septembre. Le Moto Edge 20 Lite coûtera 349 € ; le Moto Edge 20 coûtera 499 € ; et le Moto Edge 20 Pro pour 699 € - garantissant que Motorola la gardé plus compétitif que le précédent modèle original Edge + .