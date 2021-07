Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Moto Edge de Motorola revient pour son propre format de deuxième génération - nous ignorons le Moto Edge S , qui est arrivé en tant que G100 en dehors de la Chine - mais pas en tant quappareil unique, mais plutôt trois modèles distincts : le Moto Edge 20, le Moto Edge 20 Pro et Moto Edge 20 Lite.

Le triple coup dur des appareils présente de nombreuses similitudes qui les relient comme appartenant clairement à la même famille, ainsi que des caractéristiques distinctives pour les distinguer. Voici les principales différences entre les variantes Edge 20 et Pro et Lite, toutes résumées.

Moto Edge 20 : 6,99 mm / Edge 20 Lite : 8,25 mm / Edge 20 Pro : 7,99 mm

Moto Edge 20 Pro : bleu nuit, blanc irisé, cuir végétalien bleu

Moto Edge 20 : Gris givré, Blanc givré, Émeraude givrée

Moto Edge 20 Lite : graphite électrique, vert lagon

Comme vous pouvez le voir sur limage principale en haut, les appareils Edge 20 sont assez similaires en termes de taille. Cependant, cest le Edge 20 qui est le plus mince du lot, à moins de 7 mm, ce qui en fait le combiné 5G le plus fin de Motorola à ce jour. Il est fait dun matériau en alliage daluminium pour conserver sa résistance sous pression. LEdge 20 Lite est le modèle le plus épais, en raison de sa grosse batterie ; tandis que lEdge 20 Pro se situe entre les deux.

Comme vous pouvez le voir sur la photo en haut, les combinés optent pour des variantes claires, sombres et colorées. Le Pro est le seul à proposer une option cuir végétalien en bleu, tandis que le Edge 20 est le seul à proposer une option vert émeraude semi-irisée.

Moto Edge 20 & Pro : écran POLED, taux de rafraîchissement de 144 Hz, HDR10+

Moto Edge 20 Lite : écran OLED, taux de rafraîchissement de 90 Hz, HDR10

Tous les appareils : panneau de 6,7 pouces, compatible avec les couleurs 10 bits (DCI-P3)

Le Moto Edge original consistait à avoir un écran à bord incurvé. Ce nest plus le cas avec la famille Moto Edge 20 : tous les écrans sont plats. Tous les écrans sont également de la même taille, à 6,7 pouces de diagonale.

Les différences viennent dans le format et les caractéristiques. Les modèles Moto Edge 20 et Pro sont en fait POLED - cest-à-dire OLED en plastique - que vous trouverez généralement dans les appareils pliables. Alors pourquoi ici ? Ce nest pas du plastique réfléchissant exposé sur le dessus, mais le panneau POLED est pris en sandwich entre des couches de verre et maintient la résistance aux rayures. LEdge 20 Lite, cependant, est un panneau OLED en verre.

Du point de vue des fonctionnalités, les Edge 20 et Pro peuvent fournir des taux de rafraîchissement jusquà 144 Hz, les appareils étant capables de détecter automatiquement le contenu et dadapter le taux en conséquence afin déconomiser la batterie ; il existe également une prise en charge de la plage dynamique élevée HDR10+. LEdge 20 Lite peut fournir 90 Hz et HDR10 (cest-à-dire pas "plus"), ce qui en fait le bébé de la famille - mais cest toujours très bien.

Moto Edge 20 Pro : plate-forme Qualcomm Snapdragon 870, 6/8 Go de RAM

Moto Edge 20 : plate-forme Qualcomm Snapdragon 778, 6/8 Go de RAM

Moto Edge 20 Lite : MediaTek Dimensity 720, 6 Go de RAM

Moto Edge 20 Pro : batterie 4 500 mAh, charge turbo 30 W

Moto Edge 20 : batterie de 4 000 mAh, charge turbo de 30 W

Moto Edge 20 Lite : batterie 5 000 mAh, charge turbo 30 W

Moto Edge 20 et Pro uniquement : Wi-Fi 6

Tous les appareils : connectivité 5G

Alors que la 5G devient plus intrinsèque aux smartphones, il nest pas surprenant de voir une telle connectivité pour chaque appareil Moto Edge 20. Cependant, chacun des trois combinés utilise une solution de système sur puce différente.

LEdge 20, pour commencer, opte pour la plate-forme Snapdragon 778 de Qualcomm ( annoncée à la mi-mai 2021 , donc le lancement le plus actuel), le plaçant dans les niveaux moyens supérieurs du marché. LEdge 20 Pro, en tant quétape supérieure, opte pour la plate-forme Snapdragon 870 de Qualcomm, la plaçant dans les niveaux les plus élevés de capacité phare - mais ne sétendant pas aussi loin que le SD888, plus compétent en matière de jeu.

LEdge 20 Lite, en revanche, abandonne totalement Qualcomm : il opte à la place pour le chipset Dimensity 720 de MediaTek, qui le plante dans la section médiane. Il est intéressant de voir comment MediaTek prolifère sur le marché des smartphones, arrivant - et assez efficacement, nous devons le dire - dans une variété de combinés.

En termes de batterie, alors que tous les combinés ont une charge rapide de 30 W (aucune charge sans fil), la capacité est largement liée à la taille physique de chaque combiné. LEdge 20 Lite, en tant que plus épais, possède la batterie la plus volumineuse (5 000 mAh) ; lEdge 20 Pro, en tant que combiné de taille moyenne, est le suivant (4 500 mAh); lEdge 20, en tant que plus mince du groupe, a la plus petite batterie (4 000 mAh).

Edge 20 Pro : zoom périscope 5x (8MP, f/3,4) / Edge 20 : zoom optique 3x (8MP, f/2,4) / Edge 20 Lite : capteur de profondeur (2MP)

Tous les appareils : appareil photo principal de 108 mégapixels, ouverture f/1,9, taille de pixel de 0,7 μm

Tous les appareils : appareil photo ultra-large (16 MP dans Edge 20 et Pro, 8 MP dans Lite)

Tous les appareils : caméra selfie frontale de 32 mégapixels

Les zooms sont dotés dune stabilisation optique (OIS)

Alors que de nombreux fabricants mettent des configurations de caméras très différentes dans leurs familles dappareils, lEdge 20 fait un bon travail en offrant un arrangement cohérent.

Les trois modèles, par exemple, disposent dun appareil photo principal de 108 mégapixels, il ny a donc aucun compromis sur la qualité, que vous souhaitiez le Lite ou le Pro.

Tous les modèles disposent également dun appareil photo grand angle - quelque chose que certains fabricants à petit budget ont commencé à omettre entièrement des téléphones économiques - bien que le Lite ait une option de résolution inférieure sur les trois.

Ce qui sépare alors lEdge 20 et le Pro, cest le degré de zoom optique proposé. LEdge 20 a un zoom 3x, tandis que le Pro a un zoom 5x - la première sortie de zoom périscope de Motorola à ce jour. Il ny a pas de zoom dans le Lite, au-delà du numérique de toute façon, avec un capteur de profondeur prenant cet espace à la place. Toutes les options de zoom optique sont livrées avec une stabilisation optique (OIS), ce qui est un ajout nécessaire.

Europe, Amérique du Sud, Inde et régions plus larges : fin août à début septembre

Pas de lancement en Amérique du Nord - "annonce dautomne" attendue

Edge 20 Lite : 349 € / Edge 20 : 499 € / Edge 20 Pro : 699 €

Motorola a été avisé dans la tarification de la série Edge 20 plus judicieusement que son prédécesseur - il ny a pas de prix à quatre chiffres comme cétait le cas avec lEdge + en 2020 . À lheure actuelle, nous navons que les prix en euros, qui sont les suivants : le Edge 20 est à 499 €, Edge 20 Pro à 699 €, Edge 20 Lite à 349 €.

Il ny a pas de prix aux États-Unis inclus pour la raison spécifique quaucun de ces combinés nest susceptible darriver aux États-Unis aussi tôt quils le seront en Europe - fin août / début septembre - avec une annonce en Amérique du Nord qui devrait révéler une "date dautomne". pour ce marché (quil sagisse dun ou de plusieurs nouveaux appareils, cependant, nous nen sommes pas sûrs à ce stade).