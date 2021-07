Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le site de certification chinois, TENAA, a publié des images de ce qui semble être les téléphones Moto Edge de nouvelle génération : il sagirait du Moto Edge 20 et du Moto Edge 20 Pro. Alors, que pouvez-vous attendre de ces prétendus combinés entrants ?

Eh bien, tout dabord, il y a potentiellement des variations régionales à considérer. Noubliez pas que le Moto G100 a été lancé en Chine sous le nom de Edge S. Et étant donné que les images TENAA montrent ce qui semble être un écran plat - cest-à-dire aucun " bord " incurvé, comme sur les Moto Edge et Edge + dorigine - nous pensons quil est possible que ces combinés sintègrent dans la série Moto G.

Les spécifications sont également largement conformes à cette idée, le Qualcomm Snapdragon 870 étant censé être à bord du Edge 20 Pro, reflétant celui du G100 actuel. Les spécifications de lécran sont également à peu près les mêmes, avec un panneau OLED de 6,67 pouces arborant une résolution Full HD+.

Cependant, lEdge 20 monte la barre dans le département des caméras, avec une avance attendue de 108 mégapixels dans le département des triples caméras arrière. En regardant les images TENAA côte à côte, la caméra de forme carrée du Pro suggère quil y a un objectif zoom périscope caché à lintérieur, probablement lun des facteurs déterminants qui en fait le modèle «Pro» du duo.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur trois Par Rob Kerr · 8 Juillet 2021

Donc, la question de savoir sil sagira de combinés uniquement en Chine au départ est à débattre. Mais étant donné la source des images, nous pensons quil ne faudra pas longtemps avant den savoir plus...