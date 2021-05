Motorola vise à apporter la recharge en direct à ses téléphones

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous sommes sans doute au sommet de la charge sans fil en ce moment - il est de moins en moins rare quun téléphone qui souhaite se vendre en nombre sérieux fasse ses débuts sans pouvoir charger à laide dun Qi ou dun autre pad.

Cependant, comme cest souvent le cas avec la technologie mobile, nous pouvons déjà voir lavenir galoper vers nous. Dans ce cas, il sagit dune charge en direct, ce qui évite complètement le besoin dun coussin.

Motorola est devenu le dernier fabricant de téléphones à embarquer dans ce train en marche, annonçant un partenariat avec GuRu Wireless dans le cadre dun effort visant à apporter la nouvelle frontière de charge à ses téléphones.

La technologie de Guru, selon le communiqué dannonce , peut alimenter les appareils à une portée mesurée en mètres plutôt quen pouces, ce qui semble très impressionnant.

Cependant, il est également clair quil faudra du temps pour quil soit testé en matière de sécurité et développé en un facteur de forme et une fourchette de prix prêts à être réellement utilisés par les consommateurs. Ce nest pas le genre dannonce qui signifie que le prochain produit phare de Motorola emballera essentiellement la technologie.

Ce nest pas la première fois que nous avons entendu parler de ce type de technologie, bien sûr. Plus tôt cette année, par exemple, Xiaomi a montré un grand cube blanc qui a réussi le même exploit, dans un petit rayon, appelé Air Charge . Bien que cette unité soit volumineuse et limitée, il est passionnant dimaginer ce que ces fabricants vont mettre en place dans quelques années avec plus de développement derrière eux.

Écrit par Max Freeman-Mills.