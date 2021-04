Motorola pourrait lancer jusquà trois modèles Moto Edge cette année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon de récentes spéculations, Motorola pourrait lancer jusquà trois nouveaux modèles Moto Edge cette année, à la suite de son téléphone phare (ish) à partir de 2020.

Les informations proviennent du fuyard généralement fiable, Evan Blass, qui suggère que des appareils portant les noms de code Berlin, Kyoto et Sierra devraient arriver sur le marché des smartphones cette année.

Lun des modèles - Kyoto - a vu certaines de ses spécifications divulguées par le site allemand TechnikNews, qui affirme que le modèle de Kyoto comportera un appareil photo de 108 mégapixels similaire au Moto G60 et au Redmi Note 10 Pro.

Il sagit apparemment dun capteur fabriqué par Samsung et sera rejoint par un appareil photo ultra-large de 8 mégapixels qui sert également dobjectif macro, ainsi quun capteur de profondeur basse résolution de 2 mégapixels.

Actuellement, cela semble être la seule information sur lun des nouveaux téléphones Moto Edge. On sattend à ce que Kyoto soit le moins cher des trois modèles, et quils seront tous lancés aux États-Unis.

Ce qui était intéressant à propos du premier Moto Edge, cest quil a été lancé comme un téléphone presque phare, offrant des fonctionnalités haut de gamme dans un téléphone deux fois moins cher que certains des appareils de premier plan.

Avec larrivée de trois nouveaux modèles Edge, cela suggère que Motorola a repéré la même opportunité sur le marché du milieu de gamme doffrir un groupe diversifié de téléphones à des prix variables, similaires à ce que Oppo, Realme, Xiaomi et Redmi ont fait.

Bien sûr, cela signifie que le marché est sur le point de devenir encore plus encombré quil ne lest déjà, mais étant donné que de nombreux autres fabricants chinois ont peu ou pas de présence aux États-Unis, il pourrait y avoir un certain succès.

Écrit par Cam Bunton.