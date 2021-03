Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Parallèlement au lancement du Moto G100 , Motorola a également annoncé le Moto G50 - un combiné abordable compatible 5G doté dun slap bang au centre de la nouvelle gamme de la nouvelle série G. de Motorola.

Croyez-le ou non, la série G en est maintenant à sa dixième génération, Motorola tentant de fournir une carte plus compréhensible de la gamme. La théorie veut que plus le nombre est petit, comme le Moto G10 , plus la spécification est basse; plus le nombre est élevé, comme le G100, plus la spécification est élevée.

Sauf que Motorola étant Motorola, il a déjà traversé les fils: parce que le nouveau G50 a une plate-forme Qualcomm Snapdragon 480 de moindre qualité à lintérieur, qui est moins performante que le Snapdragon 662 du combiné G30 .

Confus encore? Nous aussi. Nous avons demandé à Motorola de commenter, avec un porte-parole de la société disant quil sagissait de "lensemble du package proposé" - cest-à-dire que le G50 offre une connectivité 5G, contrairement au G30.

Sinon, le G50 et le G30 sont largement comparables. Les deux offrent un écran de 6,5 pouces capable de 90 Hz, une batterie de 5000 mAh et un appareil photo principal de 48 mégapixels.

Le Moto G50 arrivera sur certains marchés européens, au prix de 249,99 €, "dans les prochaines semaines". Mais si vous ne vous souciez pas des vitesses 5G, nous vous conseillons de vous tourner vers le G30 (encore plus abordable).

Écrit par Mike Lowe.