Le lancement du Moto G100 le 25 mars?

(Pocket-lint) - Motorola se prépare à lancer un téléphone haut de gamme de la série G appelé G100 et, daprès les sons de celui-ci, va lancer un appareil de niveau presque phare.

Nous avons déjà vu des fuites qui confirment pratiquement quil sagit essentiellement dun Moto Edge S rebadgé pour les marchés internationaux. Maintenant, il semble que nous ayons également une date de lancement.

Nils Ahrendmeier - du blog technologique allemand TechnikNews - a partagé un teaser de sauvegarde de la date sur son profil Twitter indiquant que le lancement de Motorola aura lieu le 25 mars.

Si cela est exact, cela signifierait quil sera lancé deux jours seulement après que OnePlus a dévoilé sa prochaine série dappareils phares le 23 mars.

Daprès ce que nous savons sur le Moto Edge S, nous nous attendons à voir un téléphone alimenté par un processeur Snapdragon 870 et équipé dun écran LCD FullHD + 90Hz mesurant 6,7 pouces de diagonale.

Étant donné quil dispose dun panneau LCD (et non AMOLED) et dun capteur dempreintes digitales physique, on peut sattendre à ce que cela coûtera beaucoup moins cher que nimporte quel téléphone de premier plan de grands fabricants.

Nous pouvons probablement nous attendre à une construction moins premium à en juger par les lunettes assez volumineuses autour de lécran.

Cependant, tout indique quil se trouve au sommet de la gamme Moto G qui - jusquà présent - ont presque toujours été des smartphones dentrée de gamme de faible puissance.

Écrit par Cam Bunton.