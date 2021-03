Le Moto G10 Power sera lancé le 9 mars avec une batterie encore plus grande

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque Motorola a annoncé quil réorganisait la série G avec une convention de dénomination plus logique - cest-à-dire quun nombre plus petit signifie quil est plus bas dans la gamme - il na pas exclu la possibilité de variantes.

En effet, après seulement avoir lancé deux combinés jusquà présent - le Moto G10 et le G30 - il y a déjà un Moto G10 Power imminent, avec le fil Twitter de Motorola India montrant une vidéo teaser pour son arrivée le 9 mars.

Souhaitez-vous pouvoir explorer davantage et regarder sans arrêt pendant de plus longues heures? Eh bien, votre souhait est notre commande avec le tout nouveau #PowerfulAllRounder , # motog10power qui est livré avec une puissante batterie de 6000 mAh et plus. Lancement le 9 mars à 12h sur @Flipkart . https://t.co/1Wx1CWkDGa pic.twitter.com/lw07bkOa46 - Motorola India (@motorolaindia) 6 mars 2021

La variante `` Power ne signifie pas quil y a plus de puissance de base, cependant, elle a été utilisée pendant un certain nombre ditérations pour représenter une plus grande capacité de batterie. Le G10 Power comportera une énorme batterie de 6000 mAh - une augmentation de 20% par rapport au modèle G10 standard.

Ailleurs, le combiné G10 Power est par ailleurs le même que le G10 standard, avec un écran de 6,5 pouces, quatre caméras arrière et un processeur Qualcomm Snapdragon 460.

Si vous voulez un petit plus - un matériel plus puissant, un écran 90 Hz - alors vous voudrez passer au Moto G30 à la place. Bien quil ny ait pas de variante Power de ce combiné disponible ... pour le moment.

Selon nous, cette variante du G10 ne résout pas fondamentalement les problèmes de dénomination de la série G, car vous pouvez être sûr que dautres variantes feront leur apparition à lavenir. Mais au moins, ce nest pas aussi compliqué que le récent lancement de Redmi Note 10 de Xiaomi .

Écrit par Mike Lowe.