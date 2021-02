Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon la rumeur, le Motorola Moto E7 Power - tel quil a été divulgué la semaine dernière - devrait sortir "très bientôt". Cependant, il se peut quil ne soit pas fourni avec le processeur dont on parlait précédemment.

Lorsquil a été divulgué à lorigine, avec des rendus présumés, le E7 Power aurait été livré avec un processeur Mediatek Helio P22. Il sera cependant livré avec le chipset Mediatek G25 à la place.

Du moins, cest ce que prétend le célèbre pronostiqueur en ligne Mukul Sharma. Il a tweeté que le test Geekbench original, qui listait le P22, ne correspondait pas aux informations provenant de ses sources.

"La récente liste Geekbench suggère un chipset P22, mais selon ma source, ce ne sera que G25", a-t-il posté.

[Exclusif] Motorola va bientôt lancer son smartphone Motorola Moto E7 Power en Inde. Dispose dune batterie de 5000 mAh et dun processeur Helio G25 (la récente liste Geekbench suggère un chipset P22, mais selon ma source, ce ne sera que G25). #Motorola # MotoE7Power - Mukul Sharma (@stufflistings) 14 février 2021

Pour être honnête, tout changement perçu sera négligeable. On ne sattend pas à ce que le Motorola E7 Power soit autre chose quun combiné économique.

Sa principale caractéristique sera une batterie de 5000 mAh qui devrait être largement utilisée entre les charges. Le reste des spécifications sont modestes.

Il serait disponible en versions 32 Go et 64 Go, avec respectivement 2 Go et 4 Go de RAM. Une configuration à double caméra se trouve à larrière (13 mégapixels et 2 mégapixels), et lécran de 6,5 pouces sera LCD et HD +.

Nous devrions en savoir plus bientôt, quand il sera officiellement lancé aux côtés des Moto G10, G30 et G40 5G, également rumeurs.

Écrit par Rik Henderson.