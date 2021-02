Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola vient dannoncer son abandon de la convention de dénomination à un chiffre, optant pour une nouvelle convention de dénomination à plus grand nombre égal à plus de fonctionnalités. Coup denvoi avec cette paire: le Moto G10 et le Moto G30. Mais en quoi diffèrent-ils?

Options de finition Moto G10: Gris Aurora, Perle irisée

Options de finition du Moto G30: Phantom Black, Pastel Sky

Les deux: prise casque 3,5 mm

Les deux: capteur dempreintes digitales arrière

À regarder, vous ne verrez pas facilement les différences entre le G10 et le G30. Les deux sont de la même taille, avec une finition hydrofuge (pas de classification IP officielle, cependant), un scanner dempreintes digitales situé à larrière et une prise casque 3,5 mm visible également.

La seule différenciation visuelle révélatrice sera la finition que vous choisissez. Le G10 vient dans un soi-disant gris (mais regardez les photos - il semble plus violet), tandis que le G30 est dun noir profond. Il existe également des options respectives `` Iridescent Pearl et `` Pastel Sky - des noms si vaguement liés à la couleur quil est difficile de savoir à quoi sattendre des mots, mais regardez les images en haut pour les propriétés nacrées, presque multicolores.

Les deux: écran LCD HD + Max Vision de 6,5 pouces

Moto G10: 60 Hz / Moto G30: 90 Hz

Ainsi, le G10 et le G30 ont la même taille, en plus ils partagent la même composition décran de base: un panneau LCD de 6,5 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Cest un panneau assez grand, mais la résolution `` HD + - attendez-vous donc à 1600 x 900 pixels maximum ici - nest pas aussi nette que celle que vous trouverez dans les appareils plus performants.

La différence vient donc du taux de rafraîchissement. Le G10 se rafraîchit à 60 Hz, tandis que le G30 va 50% mieux, à 90 Hz, ce qui signifie des visuels plus fluides (et probablement moins dautonomie de la batterie en conséquence).

Moto G10: 48 mégapixels principal, grand angle, macro, capteur de profondeur

Moto G30: 64MP principal, grand angle, macro, profondeur

Les caméras peuvent également se ressembler - une disposition quadruple à larrière - mais il y a là aussi une différence critique. Le G10 opte pour un principal de 48 mégapixels, le G30 un 64MP. Cependant, les deux utilisent un traitement de pixels quatre en un, alors attendez-vous respectivement à des prises de vue de 12MP et 16MP hors de lappareil photo.

Les autres caméras sont un grand angle de 118 degrés et un capteur macro 2MP (gros plan) et 2MP de profondeur. Le grand angle peut être utile, mais comme nous lavons vu dans les téléphones économiques récents, ces modules complémentaires de 2 mégapixels sont juste là pour augmenter les chiffres ("quad" sonne mieux que "double", hein?).

Moto G10: Qualcomm Snapdragon 460, 4 Go de RAM

Moto G30: Qualcomm SD662, 4/6 Go de RAM RAM

Les deux: stockage de 128 Go, extension de carte microSD

Les deux: capacité de la batterie de 5000 mAh

G10: charge de 10 W

G30: charge de 20 W

Les deux: NFC

En ce qui concerne les spécifications de base, une partie de la raison pour laquelle le G30 a le taux de rafraîchissement le plus performant est due à son matériel: un processeur Qualcomm Snapdragon 662 (avec 4 Go de RAM, il existe également une option de 6 Go). Le G10 est un SD460 de qualité inférieure avec 4 Go de RAM. À ce niveau, nous opterions à chaque fois pour le G30 pour permettre un meilleur potentiel de jeu.

Sur le devant de la batterie, les deux combinés ont la même cellule de 5000 mAh à lintérieur - ce qui est vraiment assez massif et devrait garder les choses en marche pour des manches décentes. Le G30 durera probablement un peu moins, en fonction de ses spécifications, mais il est également doté dune charge rapide deux fois plus rapide que le G10 pour faciliter les recharges rapides.

Moto G10: 149,99 € / Moto G30: 179,99 €

Disponible: prévu en février 2021

Motorola a très bien placé sa famille G dans la section dentrée de gamme du marché, étant un acteur clé. Les G10 et G30 emboîtent le pas, atteignant des prix abordables (nous nous attendions à 130 £ et 150 £ au Royaume-Uni, sur la base du prix officiel en euros ci-dessus).

Alors lequel choisir? Le G30 vaut bien ses quelques livres supplémentaires à notre avis, car le processeur et les visuels légèrement plus fluides devraient constituer un package quotidien plus complet. Mais si tout ce qui vous importe est de passer des appels et pas grand-chose dautre, le G10 coche tous les points principaux dont vous avez besoin.

Écrit par Mike Lowe.