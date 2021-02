Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hier, une fuite majeure a révélé trois téléphones Motorola attendus prochainement: le Moto G10, le Moto G30 et le Moto E7 Power . Cependant, il semble y avoir un quatrième appareil à ajouter à cette gamme, le Moto G40 5G.

Des «sources internes» auraient renversé les haricots sur le combiné dentrée de gamme 5G, y compris son écran HD + 720 x 1600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le Moto G40 est également conçu pour arborer un processeur Qualcomm Snapdragon 480, des graphiques Adreno 619 et 4 Go de RAM.

Il disposera de 128 Go de stockage interne, avec une extension disponible via un emplacement pour carte microSD. Et on dit que la caméra arrière arbore trois objectifs - 48 mégapixels principal, 5 mégapixels macro et 2 mégapixels de profondeur.

La caméra frontale sera de 13 mégapixels.

Il y aura un scanner dempreintes digitales à larrière, prétend-on, avec une prise casque 3,5 mm également intégrée dans le châssis. Il viendra avec Android 11 de la boîte.

On ne sait pas encore exactement quand le Moto G40 sera lancé, mais nous vous apporterons cette nouvelle lorsque cela sera possible.

Pour rappel, le Motorola Moto G10 fonctionnera sur un processeur Snapdragon 480, le G30 un Snapdragon 662, tandis que le E7 Power aurait le processeur Mediatek Helio P22 à la place.

Aucun ne devrait casser sa tirelire.

Écrit par Rik Henderson.