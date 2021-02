Motorola photo-rola: Moto G10, G30 et E7 Power rend la fuite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un trio de combinés Motorola se dirigerait vers nous, avec une fuite dimage massive montrant les trois dans toute leur splendeur.

Certaines spécifications des Moto G10, Moto G30 et Moto E7 Power ont également été révélées, grâce à Adam Conway de TechnikNews et XDA Developers.

Le Moto G10 serait livré avec un processeur Qualcomm Snapdragon 480 et 4 Go de RAM. Il porte le nom de code "Capri" et, comme vous pouvez le voir sur les images, possède un sérup quad caméra à larrière.

On dit quil est composé dun appareil photo principal de 48 mégapixels, dun appareil photo ultra-large de 8 mégapixels et de deux appareils photo de 2 mégapixels pour la macro et la profondeur respectivement.

Il aura un écran 6,5 pouces 60Hz, 128 Go de stockage et une batterie de 5000 mAh. Le prix serait de 149 € pour les variantes de couleur perle irisée et gris aurore.

Le Moto G30, nom de code "Capri Plus", aurait un processeur Snapdragon 662 exécutant le spectacle, avec 4 Go ou 6 Go de RAM. Il comportera un appareil photo à trois unités à larrière: 64 mégapixels principal, plus deux appareils photo 2 mégapixels pour la macro et la profondeur.

Il aura également un écran de 6,5 pouces, bien que le taux de rafraîchissement augmente à 90 Hz. Vous obtiendrez 128 Go de stockage et une batterie de 5000 mAh.

Le prix commencerait à 179 €.

Enfin, on dit que le Moto E7 Power est doté du processeur Mediatek Helio P22 et de 2 Go ou 4 Go de RAM.

Son principal argument de vente sera la batterie de 5000 mAh dans un tel appareil économique. En tant que tel, lappareil photo ne devrait être que double (13 mégapixels et 2 mégapixels), tandis que le stockage sera probablement de 64 Go au maximum.

Jespère que nous en saurons plus bientôt.

Écrit par Rik Henderson.