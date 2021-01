Motorola présente une solution de charge dair basée sur Qi

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous attendez toute lannée un système de remplissage dair, puis deux arrivent à la fois. Parallèlement à Xiaomi montrant le Mi Air Charge , Motorola a publié sa propre vidéo sur Weibo montrant le changement sans fil à longue portée.

Cette forme de «chargement dair» est évoquée depuis plusieurs années , utilisant effectivement un faisceau dénergie pour charger des appareils. Cela évite la corvée davoir à placer un téléphone dans une position parfaite pour le charger, mais permet plutôt de charger des appareils juste dans une zone particulière.

Imaginez, par exemple, que vous pourriez simplement poser votre téléphone ou votre montre dans la cuisine et ils seraient chargés. Cest lobjectif à long terme de ces systèmes, ou encore mieux, de la charge passive des appareils lorsque cela est nécessaire, plutôt que de devoir arrêter et charger délibérément un appareil parce quil est faible.

La démo de Motorola a été publiée sur Weibo et nest pas une vitrine raffinée comme celle de Xiaomi. Lappareil qui charge semble sappeler Motorola One Hyper - bien que ce ne soit pas un nom commercialisable, car un téléphone 2020 a été lancé sous ce nom .

La démo de Moto montre deux appareils Motorola Edge en cours de chargement (bien que nous pensons quil sagit en fait du Edge + ), un à 100 cm et un à 80 cm. Il semble utiliser le système de charge sans fil Qi existant dans ces appareils, ce qui ajouterait un attrait, car vous pourriez alors simplement acheter ce type de chargeur et bénéficier dune gamme dappareils.

Pendant la démo, une main est placée devant le chargeur et le chargement sans fil sarrête, ce qui soulève peut-être plus de questions que de réponses, mais cela nous dit que vous aurez besoin dune proximité et dune ligne de vue assez proches - nous imaginons que cest une solution de faible puissance.

Avec Xiaomi et Motorola présentant des technologies similaires, il semble que nous pourrions voir ce type de dispositif de chargement obtenir un lancement commercial assez bientôt. Il reste à voir exactement comment les clients réagiront - les plus grandes questions concerneront probablement la sécurité et son impact sur le reste de lenvironnement dans lequel il est placé.

Écrit par Chris Hall.