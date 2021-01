Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cest à la mi-janvier que le Motorola Edge S aurait été annoncé à la fin du mois. Et il semble que ce soit le cas, à la suite dun événement de lancement le 26 janvier - mais uniquement en Chine, où il semble que cette édition `` S du téléphone soit exclusivement destinée.

Cest également une décision inhabituelle, car Motorola, propriété de Lenovo, ne commercialise pas de téléphones en Chine. Ce nest pas vraiment nécessaire, car il y a Lenovo pour cela (qui, à linverse, ne lance pas vraiment des appareils en dehors de la Chine). LEdge S change tout cela.

Alors quen est-il du téléphone? Comme prévu, il intègre le processeur Qualcomm Snapdragon 870 , doté dune connectivité 5G, pour que lécran LCD de 6,7 pouces continue de fonctionner confortablement à son taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Vous noterez, cependant, quil ny a pas de «bord» à cet appareil Edge. Ce qui est en effet le plus étrange. Le but de la série Edge, tel que nous lavons compris, était de fournir un bord décran incurvé - comme on le voit dans le Moto Edge et Edge + - pour faire fondre lécran presque loin de la lunette. Mais ce nest pas le cas avec lEdge S.

Et avec les discussions sur la sortie dun appareil de la série G de Motorola avec un processeur de la série Snapdragon 800 , lEdge S pourrait-il être le prélude à un lancement mondial plus large sous une autre forme?

Quoi quil en soit, revenons à lEdge S: il contient également une configuration de caméra frontale à double perforation, tandis que larrière offre un arrangement quadruple qui comprend 64 mégapixels principal, 16 MP grand angle, 2 MP capteur de profondeur et un Time- capteur de vol (nous dirions que trois caméras, car le capteur de profondeur et le capteur ToF font le même travail).

Le Motorola Edge S devrait arriver début février, mais comme indiqué ci-dessus uniquement en Chine. Cela lance une nouvelle ère pour la marque à lEst, mais sinon, à nos yeux, dilue simplement la marque Edge pour le monde plus large.

Écrit par Mike Lowe.