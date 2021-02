Les Moto G10 et G30 sont le nouveau visage de la série G abordable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola a annoncé de nouveaux modèles dentrée de gamme comme les nouveaux visages de sa gamme abordable de la série G: le Moto G10 et le Moto G30.

Le G10 est en fait la mise à jour 2021 sur le G9, mettant fin à la convention de dénomination à un chiffre. Maintenant, cest "un plus grand nombre équivaut à un plus grand ensemble de fonctionnalités", avec le G10 et le G30 le premier duo annoncé - nous nous attendons à ce que dautres suivent, comme le dit un G40 .

Regarder le G10 et le G30 se font lécho lun de lautre, avec la même empreinte globale et la même philosophie de conception. Les deux disposent dun écran LCD `` Max Vision de 6,5 pouces, dune configuration de caméra arrière quadruple et dune grande capacité de batterie de 5000 mAh.

Cest dans les moindres détails des spécifications que les G10 et G30 montrent leurs principales différences. Voici un résumé:

Caméras: le G30 a un capteur principal de 64 mégapixels, par rapport au 48MP du G10

Processeur: G30 a le Qualcomm Snapdragon 662, G10 est SD460

Écran: même panneau pour les deux, mais G30 offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz

Les deux appareils sont également un peu différents compte tenu de leurs options de finition. Le G10 est disponible en options `` Aurora Grey et `` Iridescent Pearl , tandis que le G30 a le choix entre `` Phantom Black ou `` Pastel Sky (ce qui semble au mieux ambigu - mais on nous dit de sattendre à une lumière de changement de couleur- attraper les extérieurs).

Le Moto G10 arrivera en février, au prix de 149,99 €, tandis que le Moto G30 le sera un peu plus, à 179,99 €. Tout est question d’abordabilité.

