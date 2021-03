Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le voici, le téléphone phare de la série Motorola G avec le matériel Qualcomm Snapdrgon 800: le Moto G100 (aussi, curieusement, appelé Edge S en Chine - où il a été lancé bien avant ).

Cest à la fin de 2020 que Motorola nous a annoncé quun appareil phare de la famille de la série G allait arriver. Ce qui semblait un peu déroutant, car la série G a toujours été parmi les appareils les plus abordables.

Mais cest vrai, car le Moto G100 est un bouleversement pour la série. Cest lune des premières versions dune nouvelle convention de dénomination - il y a aussi le G10 et le G30 ; plus le nombre est élevé, plus la spécification est élevée - et le premier à proposer une option de bureau mobile, appelée Ready For.

Moto G100: tout ce que vous devez savoir sur le téléphone phare de la série G

En résumé, le G100 dispose dun écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, de quatre caméras à larrière, de caméras frontales à double perforation et de deux finitions inhabituellement nommées: Iridescent Sky et Iridescent Beryl.

Oh, et il y a aussi un port casque 3,5 mm et un emplacement pour carte microSD pour étendre le stockage. Ne supprimez pas cela simplement parce que cest un concurrent phare.

Il ny a pas encore de prix officiel, de sortie régionale ou de date de disponibilité - seulement que Motorola vise à être environ «la moitié du prix» dun concurrent phare haut de gamme.

Le meilleur aperçu que vous obtiendrez de cet appareil est le Moto Edge S, uniquement en Chine, qui est le même arrangement matériel G100. Que diriez-vous de cela comme moyen dintroduire une nouvelle convention de dénomination tout en ajoutant simultanément de la confusion, hein?

