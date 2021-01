Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avant le CES 2021 , Motorola annonce un nouvel appareil 5G abordable: le Motorola One 5G Ace, à partir de 399 $. La marque appartenant à Lenovo met également à jour ses smartphones Moto G Power , Moto G Play et Moto G Stylus .

Le Motorola One 5G Ace suit le Motorola One 5G , qui nest pas seulement un bon téléphone, car il offre la pérennité de la 5G. Cest tout simplement un bon téléphone à 399 $ pour tout ce quil offre , y compris une expérience logicielle fluide et un prix raisonnable. Cela a lair un peu plastique, mais sinon, il y a peu despace dans lespace qui peut toucher cette Moto. Jusquà maintenant. Les précommandes de Motorola One 5G Ace sont lancées le 8 janvier.

Le One 5G Ace est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 750G 5G et dispose de 4 Go à 6 Go de RAM avec 64 Go ou 128 Go de stockage (en plus, il a la capacité de sétendre jusquà 1 To avec une extension de carte microSD). Les autres caractéristiques comprennent un écran de 6,7 pouces et une batterie de 5000 mAh. Le One 5G Ace a un cadre en plastique et sera disponible dans les options de couleur Volcanic Grey et Frosted Silver au lancement.

En termes dobjectifs, il propose un système à trois caméras à larrière, qui se compose dun principal de 48 mégapixels, dun ultra grand angle de 8 mégapixels et dune vision macro de 2 mégapixels. La caméra frontale est un capteur Quad Pixel 16 mégapixels.

Dans lensemble, le Motorola One 5G Ace est un appareil de milieu de gamme qui devrait directement concurrencer le combiné abordable Pixel 4A 5G de Google.

Passant à lactualisation de la série Moto G, la deuxième itération du stylet Moto G a un design mis à jour et un nouveau stylet. Cest un appareil 4G qui fonctionne sur la plate-forme Qualcomm Snapdragon 678. Il offre 4 Go de RAM et 128 Go de stockage (jusquà 512 Go avec microSD).

Les autres caractéristiques comprennent un écran de 6,8 pouces, une batterie de 4000 mAh et le même système à trois caméras et le même jeu de tir selfie que ceux du One 5G Ace.

La prochaine étape est une mise à jour du Moto G Power, un appareil à gros budget avec un prix de départ de 199 $. Il est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 662 et 3 Go ou 4 Go de RAM. Il dispose dun écran de 6,6 pouces, dune énorme batterie de 5000 mAh et de trois caméras arrière (48 mégapixels principaux, macro 2 mégapixels et profondeur de 2 mégapixels). La caméra frontale, cependant, descend à 8 mégapixels.

Vous pouvez obtenir le Moto G Power avec 32 Go ou 64 Go de stockage, avec jusquà 512 Go de prise en charge de la carte microSD. Cela commence à 249,99 $ .

Enfin, Motorola a dévoilé le Moto G Play à 169 $ avec un écran de 6,5 pouces, un système à double caméra de 13 mégapixels, un processeur Qualcomm Snapdragon 460, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage (jusquà 512 Go avec microSD) et une batterie de 5000 mAh.

Les trois téléphones Moto G seront lancés le 14 janvier aux États-Unis. Le One 5G Ace sera lancé le même jour chez Best Buy, Amazon et ailleurs.

La disponibilité des transporteurs américains devrait suivre dans les mois à venir.

En ce qui concerne le logiciel fonctionnant sur tous les combinés, il sagit dAndroid 10. Mais une mise à jour est à venir pour Android 11, a déclaré Motorola.

Écrit par Maggie Tillman.