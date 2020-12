Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le stylet Moto G 2021 a fui, grâce à une liste Amazon qui comprenait des spécifications et des images, comme repéré par Phone Arena . Il devrait sagir dun mi-ranger abordable avec des fonctionnalités également présentes dans le Moto G9 Plus de cette année.

Par exemple, le nouveau Moto G Stylus arborera un écran FHD + de 6,8 pouces, plus grand que lécran de 6,4 pouces de son prédécesseur. La page Amazon maintenant supprimée a également répertorié lappareil à 341 $. Cest relativement peu coûteux, mais curieusement plus cher que le G Stylus original, qui avait un prix de lancement de 299 $. Il est possible que cette première liste ne contienne pas de données de prix précises.

On ne sait donc pas si tout le reste de la page Amazon est légitime, mais si tel est le cas, il semble que Motorola inclura une caméra arrière principale de 48 mégapixels sur le G Stylus, ainsi quune matrice de quatre caméras comme celle trouvée sur le Moto G9 Plus. Il abriterait une caméra macro ultra-large de 8 mégapixels de 2 mégapixels et une caméra de détection de profondeur de 2 mégapixels.

La liste divulguée mentionne dautres détails du G Stylus, tels quAndroid 10, une batterie de 4 000 mAh et les couleurs «blanc aurore» et «noir aurore». Il sera également fourni avec un stylet. Motorola na pas dévoilé ce téléphone ni confirmé aucune de ses spécifications supposées, mais étant donné limportance de cette dernière fuite, nous soupçonnons que la société va tout révéler sous peu, ou du moins nous lespérons.

Écrit par Maggie Tillman.