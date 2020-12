Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Moto G est connue pour être une gamme de téléphones abordables. Mais tout est sur le point de changer en 2021 - avec lintroduction dun combiné phare Moto G.

La nouvelle a été confirmée par le président de Motorola, Sergio Buniac, dans une allocution dans le cadre du Tech Summit 2020 de Qualcomm - où le fabricant de puces a révélé sa plate-forme Snapdragon 888 .

Buniac a déclaré: "2021 marquera la dixième génération de Moto G - et rien ne nous rendrait plus fier que dapporter des expériences de la série 800 [Qualcomm Snapdragon] à cette famille. Notre mission est de fournir une technologie plus intelligente pour tous. Nous avons hâte de le montrer. toi plus."

Cest un tournant intéressant, car tout dabord, le Snapdragon 800 est présenté comme la crème de la crème du monde des smartphones, deuxièmement, le Moto G nest pas actuellement considéré comme visant ce marché. Oui, Motorola a sorti un Moto G 5G Plus en 2020, élevant son statut dans une certaine mesure, suivi dun Moto G Pro - mais ni lun ni lautre nétaient de véritables appareils phares.

La société a également utilisé 2020 comme tremplin pour le Motorola Edge , se réintroduisant dans lespace phare pour la première fois depuis des années - bien que, ironiquement, pas sur du matériel Qualcomm haut de gamme ( qui était réservé au Edge + uniquement ).

Donc, tout change pour la série Moto G à venir 2021. Quel avenir ce sort pour lEdge pas si bien reçu? Verrons-nous la gamme Moto E intégrer une gamme plus large dappareils aux spécifications inférieures pour permettre à la série G de simposer comme le joueur le plus phare?

Tout ce qui est clair pour le moment, cest quun Moto G utilisant une plate-forme haut de gamme Qualcomm Snapdragon 800 est confirmé pour 2021. Nous devrons simplement attendre patiemment, comme le dit Buniac, pour être montré plus.

Écrit par Mike Lowe.