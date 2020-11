Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola a annoncé le Moto G9 Play il y a quelques mois, et maintenant, un dispositif de suivi a fait surface.

Steve Hemmerstoffer, également connu sous le nom de @OnLeaks ou co-fondateur de SlashLeak, a publié un article de blog pour révéler les spécifications clés du prochain appareil et même des rendus. Il a un excellent bilan en matière de fuites dappareils. Il est donc possible quune grande partie de ce quil a dit soit vraie, y compris que le téléphone puisse avoir une batterie plus petite, une nouvelle caméra selfie perforée et un scanner dempreintes digitales monté sur le côté.

Lappareil, qui porte le numéro de modèle XT-2117, est probablement le Moto G10 Play. Semblable au G9 Play, à larrière, on pense avoir un boîtier principal à triple caméra près du haut de lappareil, et à lavant, il y a un écran de 6,5 pouces avec un perforateur dans le coin gauche et un robuste le menton inférieur. Oui, au cas où vous lauriez oublié, Motos G Play est une série dappareils à petit budget. Pourtant, il y a quelques fonctionnalités modernes à côté des caméras arrière.

Par exemple, au lieu dun lecteur dempreintes digitales à larrière du téléphone, il a une position montée sur le côté. Il maintient également la prise jack 3,5 mm. Et bien quil ait abandonné la cellule de 5000 mAh, le G10 Play a toujours une batterie de 4850 mAh. Selon Hemmerstoffer, lappareil devrait être annoncé dans les prochaines semaines.

Que pensez-vous de cette couleur violette? Kinda nous rappelle le téléphone Yahoo.

