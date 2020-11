Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sil y a une chose que la série G Power de Motorola offre toujours, cest - vous lavez deviné - la puissance de la batterie. Et dans le Moto G9 Power, il ny a vraiment pas de retenue.

Le G9 Power a une énorme batterie de 6000 mAh sous sa surface, ce qui représente une capacité énorme - la plus grande que la société ait jamais mise dans un téléphone.

Son prédécesseur, le G8 Power - que nous pensions être un téléphone stellaire pour son prix bas - emballé dans une batterie de 5000 mAh, ce qui est encore énorme. Alors, comment Motorola a-t-il augmenté cette capacité de 20% supplémentaires?

Le G9 Power nest pas en fait plus épais que son prédécesseur - les deux mesurent 9,6 mm, ce qui nest pas mince , mais il est parfaitement gérable et assez standard dans le monde des téléphones - mais il a un écran plus grand et, par conséquent, une plus grande empreinte.

Le panneau MaxVision de 6,8 pouces, avec une résolution HD +, montre la tendance actuelle à laugmentation de la taille de lécran et à la diminution du cadre. Dommage que la résolution soit plutôt basse - plus visible dans un panneau plus grand - mais pour ce prix demandé, il sera difficile de se plaindre.

Dautant plus que le G9 Power intègre également un processeur Qualcomm Snapdragon 662 et 4 Go de RAM, ainsi quune configuration à trois caméras - dont la principale est une unité 64MP; les capteurs de macro et de profondeur qui sont beaucoup moins utiles que nous nous attendions - et 128 Go de stockage en standard. Il y a même une charge rapide de 20 W.

Tout cela ne coûte que 179 £ / 199 €, ce qui le rend encore moins cher que son prédécesseur. Le Moto G9 Power est, comme toujours, une bonne affaire. Que vous soyez à bord avec les options de couleurs Metallic Sage et Electric Violet, cependant, est une toute autre question ...

Écrit par Mike Lowe.