Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pendant le Prime Day 2020, les membres US Prime peuvent réaliser dénormes économies sur tout, des nouveaux téléviseurs aux aspirateurs robotiques, y compris même une sélection de smartphones de Motorola.

En fait, quatre téléphones Motorola ont été réduits jusquà 200 $ chacun.

Cela équivaut à des économies lorsque vous tenez compte du fait que les téléphones Motorola sont généralement déjà moins chers que la concurrence. Ceux en vente comprennent trois combinés dentrée de gamme: le Moto G Stylus , le Moto G Power et le Moto G Fast .

Mais les plus grosses économies viennent avec lappareil haut de gamme, le Motorola Edge , qui verra 200 $ réduit de son prix régulier de 699,99 $. LEdge est prêt à fonctionner avec la 5G et offre 256 Go de stockage, un appareil photo de 64 mégapixels et un écran OLED de 6,7 pouces à 90 Hz.

Mais les trois autres téléphones enregistrent tous des baisses de prix significatives, en pourcentage également. Le Moto G Stylus est tombé à 239,99 $ (une baisse de prix de 60 $), le Moto G Power est tombé à 199,99 $ (baisse de prix de 50 $) et le Moto G Fast est de 145,99 $ (55 $ de réduction) .

Les quatre modèles sont déverrouillés et fonctionnent avec les principaux transporteurs américains.

Pour voir comment les téléphones Motorola se comparent à dautres smartphones haut de gamme disponibles à lachat maintenant, consultez notre guide des meilleurs téléphones ici.

Écrit par Maggie Tillman.