(Pocket-lint) - La série Moto E est depuis longtemps la série de téléphones dentrée de gamme de Motorola, offrant la bonté Android de Google à petit budget. Cela devrait continuer avec le Moto E7 Plus - qui coûtera 129 £ / 149 € - mais le combiné dispose dun impressionnant appareil photo principal de 48 mégapixels.

Il y a seulement quelques années, un tel appareil photo était la caractéristique la plus performante que vous pouviez espérer trouver dans un téléphone. Et il est déjà rentré dans cette extrémité budgétaire du marché.

Motorola a sans aucun doute beaucoup de composants - le même appareil photo a fait son entrée dans le téléphone à clapet Razr de deuxième génération (qui est plus de 10 fois le prix) - car cest un appareil photo qui est apparu dans beaucoup de ses appareils.

Outre le prix bas, le E7 Plus plaira également à sa grande batterie - 5000 mAh - qui, en combinaison avec le processeur Qualcomm Snapdragon 460, devrait durer absolument des siècles. Cependant, ce processeur est bas de gamme, alors ne vous attendez pas à la perfection des performances si vous aimez les jeux et autres - cest beaucoup plus un téléphone pour les tâches fonctionnelles quotidiennes.

Le «Plus» dans le nom fait allusion à la grande taille de lécran. Cest un panneau de 6,5 pouces avec une résolution HD + - soit 720 x 1600 pixels - si grande échelle, mais pas aussi raffinée en termes de netteté que les combinés haut de gamme.

Si vous recherchez un grand écran avec un petit budget, le Moto E7 Plus pourrait avoir beaucoup de sens. Il ne sera disponible que sur les sites Web Motorola et Lenovo directement, au prix de 129 £ / 149 €, et disponible en Twilight Orange (photo) ou Misty Blue.

Écrit par Mike Lowe.