Motorola montre un nouveau Moto G9 Plus

(Pocket-lint) - Motorola a peut-être récemment annoncé les deux premières parties de sa gamme Moto G9, les Moto G9 et G9 Play, mais il est resté derrière le grand frère des téléphones, le Moto G9 Plus.

Cela a été miné plus tôt cette semaine par une fuite majeure dOrange Slovaquie qui nous a fourni des détails sur ce qui ressemblait à la liste complète des spécifications du téléphone, et Motorola a suivi assez raisonnablement cela en confirmant lexistence et les spécifications du téléphone.

Le G9 Plus est, comme il semble, le plus grand de la série G9 avec un écran de 6,8 pouces par rapport au 6,5 des deux autres téléphones et une résolution de 1080p sur cet écran.

Il a une configuration à quatre caméras, comme cest très à la mode, avec un objectif principal de 64MP, un tireur ultra-large, un objectif macro et un capteur de profondeur - cest aussi très bien larrangement que les téléphones à petit budget favorisent en ce moment, si ils optent pour un système à quatre caméras. La caméra selfie est un jeu de tir 16MP.

Il est alimenté par un Snapdragon 730G, ce qui est un peu plus que les G9 et G9 Play standard, et il offre une connectivité 4G, il ny a donc pas de 5G économique ici, mais une batterie de 5000 mAh devrait donner beaucoup de jus, ce qui en fait le G9 Power est un autre téléphone Moto pour ceux qui veulent une batterie longue durée.

Le téléphone a été annoncé et commercialisé au Brésil à ses stands, à un prix qui se traduit par environ 330 £ - ce qui nous fait suspecter quil pourrait coûter moins cher sur dautres marchés, étant donné que la fuite slovaque lavait rapproché denviron 230 £ en Europe, qui imite plus directement le prix de lancien Moto G8 Plus.

La disponibilité et les prix dans dautres régions nont pas encore été confirmés, mais nous espérons en savoir plus à ce sujet bientôt.

Écrit par Max Freeman-Mills.