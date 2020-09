Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le téléphone pliable le plus excitant de 2019 est de retour pour 2020 sous forme 5G: dites bonjour au Motorola Razr 5G (ou simplement au Motorola Razr comme on lappellera aux États-Unis - pas de badge 5G sur lhonneur à voir dans le nom). Mais quy a-t-il dautre de différent sur le nouveau combiné?

Test du Motorola Razr 5G (2020): vivre avec le téléphone à clapet pendant cinq jours

Razr (2020): déplié: 72,6 x 169,2 x 7,9 mm / plié: 72,6 x 91,7 x 16 mm / 192 g

Razr (2019): déplié: 72 x 172 x 6,9 mm / plié: 94 x 72 x 14 mm / 205 g

Razr (2020): graphite poli, mercure liquide, or blush

Razr (2019): Noir Black, Blush Gold

Razr (2020): Scanner dempreintes digitales à larrière, `` menton effilé

Razr (2020): scanner dempreintes digitales à lavant du `` menton

Les deux appareils: hydrofuge (sans indice de protection IP)

À première vue, le nouveau Razr ressemble beaucoup à lancien. Mais il y a des pincements et des replis ici qui le voient se démarquer. Il sagit principalement du déplacement du scanner dempreintes digitales de lavant de lappareil 2019 dorigine vers larrière du nouvel appareil; ce placement signifie que le Razr 2020 a une zone de `` menton avant plus effilée.

Il y a aussi dautres changements en cours. La `` charnière à espace zéro , comme on lappelle, a été davantage dissimulée sur le combiné 2020 afin que les engrenages ne saffichent pas. Le mécanisme est à peu près le même, cependant, avec un seuil de test de pliage de 200000 dépassé par les laboratoires de Motorola pour assurer la résilience au fil du temps.

Bien quil ne le regarde ni ne le ressente, le nouveau combiné 5G est également un peu plus grand que loriginal. Ces quelques millimètres une fois pliés peuvent ne pas sembler beaucoup, mais un facteur de forme de 16 mm dans la poche est assez substantiel dans lensemble. Cest la moitié de cela une fois dépliée.

Enfin, il y a les finitions. Quelle que soit loption de couleur qui vous attire le plus, cest le changement de matériau qui est le plus notable. Le 5G Razr est livré avec un arrière en verre, par rapport à larrière texturé de loriginal. Cela rend le nouvel appareil plus complet.

Les deux appareils: Affichage Quick View 2,7 pouces GOLED (verre OLED), résolution 800 x 600, rapport hauteur / largeur 4: 3

Les deux appareils: POLED 6,2 pouces (OLED en plastique), résolution 2142 x 876, format 21: 9

Malgré ces pincements au design, le Razr dorigine et le nouveau modèle 5G ont les mêmes deux écrans. Donc pas de changement du tout.

Razr (2020): 48 mégapixels (Samsung GM1), ouverture f / 1.7, stabilisation optique (OIS), autofocus laser (TOF)

Razr (2019): résolution 16MP, ouverture f / 1.7, autofocus laser (TOF)

Razr (2020): caméra interne 20MP

Razr (2019): caméra interne 5MP

Il est visuellement évident que le Razr 5G est livré avec une configuration de caméra différente. Cest aussi le bienvenu, car le Razr original faisait étonnamment défaut dans ce domaine pour un appareil aussi coûteux.

Cela dit, lappareil photo de 48 mégapixels du Razr de deuxième génération produira des images de 12 MP par défaut - car il utilise la technologie Quad Pixel quatre en un pour suréchantillonner et maintenir la qualité à son maximum. Après avoir vu dautres téléphones Motorola équipés de ce capteur dans le passé, nous savons quil fait du bon travail.

La caméra interne était de 5 MP sur loriginal, qui obtient maintenant quatre fois la résolution, à 20 MP, dans le 5G Razr. Bien que vous nayez pas besoin dutiliser cet appareil photo pour beaucoup - car la nature inversible du Razr signifie que lappareil photo principal peut de toute façon être utilisé pour les selfies. Cest vraiment très utile pour le déverrouillage du visage.

Razr (2020): capacité de la batterie de 2800 mAh, charge rapide TurboPower 15 W

Razr (2019): capacité de batterie de 2500 mAh, charge rapide TurboPower 15 W

Razr (2020): Qualcomm Snapdragon 765, 8 Go de RAM, 5G (sous-6 GHz)

Razr (2019): Qualcomm Snapdragon 710, 6 Go de RAM (4 Go aux États-Unis)

Razr (2020): stockage de 256 Go, double SIM (1x emplacement, 1x eSIM)

Razr (2019): stockage de 128 Go, eSIM uniquement

Laugmentation mineure de la taille entraîne également une augmentation de la capacité de la batterie du 5G Razr (2800 mAh, une augmentation de 300 mAh par rapport à loriginal - donc une augmentation de 12%). Cela peut sembler une batterie affreusement petite pour un téléphone phare moderne, mais après avoir utilisé le Razr 5G pendant la meilleure partie de la semaine, nous avons trouvé quil dure très bien (probablement encore mieux que le Samsung Note 20 Ultra ).

Le Razr 2019 était livré avec la plate-forme Snapdragon 710 de Qualcomm, évitant les processeurs de premier plan de lépoque pour économiser la puissance de traitement et la durée de vie de la batterie. Le Razr 2020 améliore un peu les choses en utilisant le SD765, raison pour laquelle la connectivité 5G est possible. Sinon, la puissance est similaire, bien que le nouveau Razr augmente la quantité de RAM.

Au bas du Razr 5G, il y a un emplacement pour carte SIM. Il ny en avait pas sur le Razr original car vous ne pouviez utiliser que leSIM. Aucun des deux ne prend en charge la microSD, mais avec un stockage de 256 Go en standard dans le modèle 2020, nous ne voyons pas que cela soit un problème (même les 128 Go du modèle 2019 étaient suffisants).

Les deux appareils: système dexploitation Android 10, application Moto

Razr (2020) ajoute de nouvelles fonctionnalités daffichage Quick View

Certains des plus gros changements apportés au 5G Razr sont centrés sur le logiciel. Ce nest pas lexpérience principale du système dexploitation Android, plus les fonctionnalités souvrent maintenant sur le plus petit écran Quick View à lavant. Il est maintenant capable douvrir nimporte quelle application (peut-être pas avec succès, car peu sont optimisés pour cela), alors que le Razr original avait des limites quant aux applications disponibles. Une nouvelle barre de notification est également présente.

Razr (2020): 1399 $ / 1399 £ / 1499 €

Razr (2019): 1499 $ / 1499 £ / 1599 €

Ainsi, le Razr 5G apporte une connectivité plus rapide, une plus grande longévité, plus de puissance, plus de possibilités de son logiciel ... et cest en fait moins cher que loriginal (enfin, si vous ignorez la troisième réduction de prix qui sest produite).

Non pas que l’un ou l’autre des combinés soit bon marché . Après tout, si vous voulez un Razr, cest parce que vous voulez avant tout faire une déclaration. Et si vous voulez faire partie de ce gang, le Razr 5G sera mis en vente «automne 2020» dans le monde entier - cest une citation aussi précise que celle que nous avons reçue de Motorola à ce stade.

Écrit par Mike Lowe.