Motorola Razr revient avec la 5G, un design peaufiné et de nouvelles fonctionnalités

(Pocket-lint) - Après avoir basculé sur la scène des smartphones dans un style inimitable , le Motorola Razr est de retour pour le deuxième tour. Mais ne lappelez pas le Razr 2 - car le modèle 2020 est la variante 5G, qui apporte également des modifications de conception et de fonctionnalités.

Au cœur du Motorola Razr 5G, comme son nom lindique clairement, il apporte un potentiel de connectivité plus rapide grâce à lutilisation de la plate-forme Snapdragon 765 de Qualcomm. Aux États-Unis, cependant, il ny a même pas le `` 5G dans le nom - il sappelle juste une fois de plus le Motorola Razr - pour éviter les lancements numériques (apparemment, lexclusivité Verizon existante continuera sur le marché, nous a dit un représentant de Motorola dans une interview. avant lévénement de lancement).

La suite du téléphone à clapet nest pas seulement le modèle dorigine avec la 5G giflée à lintérieur. La conception, bien que fondamentalement similaire, voit le `` menton plus effilé et le lecteur optique dempreintes digitales est déplacé de lavant de lappareil fermé vers larrière à la place.

Le déplacement de ces pièces, ainsi que le nouveau chipset, ont également permis à Motorola de jouer avec plus despace interne - ce qui a permis une augmentation de la capacité de la batterie (de 2500 mAh à 2800 mAh).

Il existe également une caméra frontale principale de 48 mégapixels beaucoup plus à jour, avec stabilisation optique de limage (OIS), pour aider à aligner le Razr de deuxième génération avec les attentes.

Le logiciel a également avancé, avec Android 10 désormais intégré. Le grand changement est que le plus petit affichage Quick View a été ouvert beaucoup plus quauparavant - vous pouvez ouvrir nimporte quelle application sur le panneau avant, si vous le souhaitez, tandis que lajout dune barre de notification facilite la sélection et le rejet des notifications sans ouvrir lappareil dans son intégralité. Nous soupçonnons que ce logiciel arrivera également sur le Razr 2019, bien que Motorola nait pas pu le confirmer au moment de la rédaction.

Nous utilisons le nouveau Motorola Razr - qui coûtera 1 399 £ / 1 499 € / 1 399 $ à son arrivée "cet automne" - pendant cinq jours avant cette annonce de lancement. Nos premières impressions seront disponibles ici après le lancement (à partir de 22h00, heure britannique).

Écrit par Mike Lowe.