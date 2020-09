Moto G9 Plus fuit, confirmant les spécifications de cet Android abordable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola a officiellement annoncé le premier de ses appareils Moto G9 de nouvelle génération - avec le G9 Play - mais nous avons maintenant constaté une fuite complète dOrange Slovaquie, détaillant lun des modèles les plus excitants - le Moto G9 Plus .

La fuite a été partagée par Roland Quandt de WinFutrue sur Twitter, avec une capture décran du site Web dOrange Slovaquie. Cette page dorigine a maintenant supprimé la plupart des détails, mais elle na pas été complètement supprimée.

La conception du téléphone ressemble à celle des appareils Moto G précédents, avec une caméra perforée dans lécran 1080p de 6,81 pouces.

La principale caractéristique de conception à larrière du téléphone est la matrice de caméras, avec toute une collection dobjectifs emballés dans le cadre. Lappareil photo principal mesure 64 mégapixels, mais les autres appareils photo ne sont pas confirmés - nous pensons quil sera ultra-large, profond et macro, ce qui semble constituer la liste de la plupart des téléphones à petit budget.

Il ny a pas de confirmation du matériel et cette liste indique quil sagit de 4G plutôt que de 5G, mais nous avons confirmé 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

On dit que la batterie est de 5000 mAh, ce qui sonne bien et devrait durer longtemps.

Le prix du téléphone est de 255 € - environ 230 £ - ce qui sonne autour du bon type de prix pour le Moto G9 Plus. Cest le prix du Moto G8 Plus , il ressemble donc à une mise à jour et à un remplacement simples.

Actuellement, nous ne savons pas quand ce téléphone sera lancé, mais la liste suggère que cela se produira de manière imminente.

Écrit par Chris Hall.