Les images du Moto Razr 2 révèlent un modèle or blush avec des détails époustouflants

(Pocket-lint) - On sattend généralement à ce que Motorola lance très bientôt une nouvelle version de sa réincarnation Razr , et si les images dun fuyard de premier plan sont quelque chose à passer, elle sera également disponible dans une magnifique variante `` Blush Gold .

Les derniers rendus de presse divulgués par @evleaks sur Twitter montrent le modèle en or poli et brillant et si la vraie chose est aussi belle que ces images numériques, ça va être quelque chose dun looker.

Daprès les nouvelles photos de Razr 2 , il semble que pratiquement tout le boîtier soit fini dans cette finition dorée presque couleur laiton. Cela comprend le panneau arrière, la charnière qui permet au téléphone de tenir et le cadre autour de lécran avant.

Comme vous vous en doutez, le panneau avant abritant lécran est noir et recouvert de verre, tandis que lécran principal à lintérieur occupe presque toute cette surface à lintérieur.

Les détails du dernier Razr ont été régulièrement divulgués au cours des derniers mois. Sil est exact, nous nous attendons à un téléphone qui soit à peu près identique au modèle de 2019, sauf avec lajout de la prise en charge de la 5G.

En plus de la prise en charge de la 5G, il comprendra 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi quune batterie denviron 2800 à 2845 mAh avec prise en charge dune charge rapide de 18 W Power Delivery.

Il comportera un écran flexible similaire à lintérieur, mais il reste à voir sil y aura des améliorations à sa durabilité ou à sa conception. Il y a eu des rumeurs suggérant quil sera plus gros que le premier.

Motorola lui-même a annoncé que le téléphone serait dévoilé le 9 septembre, et nous nous attendons à ce quil soit pratiquement aussi cher que le dernier modèle; quelque part autour de la marque £ 1500.

Écrit par Cam Bunton.