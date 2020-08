Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola est passé à sa prochaine génération de smartphones, avec linscription du Moto G9 Play sur la boutique en ligne britannique. Le Moto G9 Play semble être la même spécification que le Moto G9 qui a été repéré récemment sur Flipkart en Inde.

Au cours des années précédentes, Motorola a commencé par quelques lancements discrets pour une nouvelle série et lémergence du Moto G9 Play est probablement une mesure visant à éliminer lappareil Moto G dentrée de gamme afin que la société puisse se concentrer sur le gros frappeurs de la famille - le Moto G9 et le Moto G9 Plus .

Le Moto G9 Play est un appareil dentrée de gamme typique, équipé de Qualcomm Snapdragon 662 et de 4 Go de RAM. Cest un cran de moins que les appareils de la série Snapdragon 700 qui définissent 2020 avec des performances impressionnantes pour le prix, mais les appareils Snapdragon 600 sont souvent très capables.

Il y aura également des options pour le stockage de 64 ou 128 Go, avec prise en charge des cartes microSD jusquà 512 Go.

Il y a un écran MaxVision de 6,5 pouces à lavant du téléphone, avec une résolution de 1600 x 720 pixels pour 269ppi et cest là que le téléphone est susceptible de montrer sa faiblesse car ce nest pas une haute résolution compte tenu de la taille de lécran.

Il y a toute une sélection de caméras à larrière du téléphone, mais ne vous laissez pas séduire par la fiche technique. Lappareil photo principal est un vivaneau de 48 mégapixels f / 1,7, mais les deux autres appareils photo sont essentiellement indésirables, avec une macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La caméra frontale est de 8 mégapixels.

Il y a une batterie impressionnante de 5000 mAh avec une charge de 15 W et nous nous attendons à en tirer les 2 jours dautonomie cités.

Il y a aussi une prise casque 3,5 mm, donc le Moto G9 Play a lair de cocher un certain nombre de cases abordables lorsquil sera mis en vente. Actuellement, nous ne savons pas quand cela se produira - et nous navons pas non plus de prix confirmés.

Écrit par Chris Hall.