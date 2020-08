Spécifications du Moto G9 confirmées par un détaillant indien

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu jusquà présent un certain nombre de fuites pour le prochain Moto G9 Plus , mais nous pouvons maintenant ajouter les détails du G9 régulier à la liste, grâce à une annonce précoce dun détaillant indien.

Sur Flipkart.com, vous pouvez trouver le Motorola Moto G9 répertorié en deux couleurs - vert forêt et bleu saphir - révélant toutes les principales spécifications que ces appareils offriront.

Il y aura un écran de 6,5 pouces 1600 x 720 pixels à lavant avec une encoche en forme de goutte deau en haut pour la caméra frontale. Le téléphone mesure 75,73 x 165,21 x 9,18 mm et pèse 200 g. La majeure partie de ce poids est due à la batterie de 5000 mAh, ce qui semble être la tendance des téléphones de niveau inférieur ces jours-ci.

Lalimentation de lappareil est le Qualcomm Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM. Il y a 64 Go de stockage avec prise en charge de microSD jusquà 512 Go. Il ny a pas de support pour la 5G, vous nobtenez que la 4G.

Il y a une triple caméra à larrière du téléphone disposée en carré assis sur la ligne médiane de larrière, avec un appareil photo principal de 48 mégapixels, un appareil photo macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels - donc en réalité, vous ne faites que vraiment obtenez un appareil photo utile. La caméra selfie à lavant mesure 8 mégapixels.

Flipkart répertorie le téléphone comme étant à prix réduit à partir de 14 999 ₹ (environ 150 £), ce qui semble être le bon type de prix pour le point dentrée de Moto dans la famille Moto G.

Actuellement, on ne sait pas quand sattendre au lancement de la nouvelle famille Moto G, mais selon Ishan Agarwal, un fuyard fiable sur Twitter, les ventes commenceront à partir du 31 août.

Motorola a récemment lancé des appareils Moto G par phases, ne révélant parfois pas le modèle basé jusquà ce que dautres soient déjà en vente. Nous avons beaucoup entendu parler du Moto G9 Plus jusquà présent, donc compte tenu de ces nouvelles informations, nous nous attendons à ce quils voient une annonce à peu près au même moment.

Motorola est connu pour avoir un événement de lancement le 9 septembre, censé être pour le Moto Razr 2 , il est donc probable quil veuille sortir dautres appareils à lavance afin quils nencombrent pas lévénement de lancement. Ces dates sont également proches de lIFA 2020 , où nous prévoyons que Motorola avait initialement prévu de lancer ces téléphones.

Écrit par Chris Hall.