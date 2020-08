Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola promet de «retourner à nouveau lexpérience du smartphone» lors dun événement matériel le mois prochain, selon les rapports.

La société appartenant à Lenovo aurait annoncé un événement pour le 9 septembre. Si vous vous demandez quel type de produit il prévoit de dévoiler, on peut supposer quil lancera un nouvel appareil pliable. En fait, un GIF pour lévénement, partagé par Droid-Life , semble montrer un téléphone à clapet se fermant. Motorola semble également utiliser la même police que ses invitations pliables à lévénement Razr de lannée dernière, qui, à lépoque, ont taquiné: "Vous allez retourner".

Ajoutez tout cela et Motorola pourrait préparer une nouvelle version de son téléphone pliable Razr. Ce nest pas surprenant, étant donné quil a fait surface sur une photo divulguée en juillet.

On pense que le nouveau Razr comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels et un appareil photo selfie de 20 mégapixels, ainsi quun Snapdragon 765, 256 Go de stockage intégré, 8 Go de RAM, une batterie de 2845 mAh, un écran principal de 6,2 pouces, et la connectivité 5G, qui, à part le même écran de taille, seraient des améliorations.

Le Razr pliable dorigine a un prix de 1499 $ aux États-Unis et a été critiqué pour son écran terne, sa durée de vie de la batterie, son appareil photo, sa charnière, etc. Alors, espérons que le clapet pliable de deuxième génération est une grande mise à niveau. Pour en savoir plus sur lapparence et le fonctionnement de lappareil, consultez notre guide des rumeurs .

Écrit par Maggie Tillman.