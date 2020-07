Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le suivi du Motorola Razr porte de nombreux noms - Motorola Razr 2 , Razr 2020, Odyssey - mais une chose est sûre; ça ressemblera au modèle de lannée dernière.

Cependant, grâce à une fuite de photo du téléphone dans la «vraie vie», nous pouvons voir quil pourrait avoir quelques changements mineurs.

Vous pouvez voir limage de lextérieur du nouveau combiné présumé ci-dessous (le reste est caché derrière le paywall de @evleaks sur Patreon), mais il est apparemment livré avec un écran plus grand à lintérieur.

Bien que flou et flou, vous pouvez toujours voir quelques différences mineures par rapport au modèle actuellement disponible . Le bord inférieur semble plus rond, par exemple, avec lensemble de lappareil semblant un peu moins droit. La plus grande modification semble cependant être avec lunité de caméra en face. On dirait que le Razr 2 a le flash sur le côté, tandis que loriginal la au bas de lobjectif.

Il ny a pas non plus de scanner dempreintes digitales sur le menton, que vous pouvez voir sur notre propre photo de critique de loriginal ci-dessous.

Comme pour les autres spécifications, nous ne pouvons que passer par les fuites précédentes.

Il a été dit que le Razr 2 sera lancé en septembre et sera un combiné 5G. Les attentes actuelles sont quil viendra avec le processeur Qualcomm Snapdragon 765 exécutant le spectacle, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La batterie serait de 2845 mAh et sera capable dune charge rapide de 18 W.

Les caméras seront respectivement de 48 mégapixels et 20 mégapixels à larrière et à lavant.

Vous pouvez en savoir plus sur le téléphone dans notre vaste tour d horizon ici: date de sortie du Motorola Razr 2, spécifications, prix et rumeurs .

Écrit par Rik Henderson.